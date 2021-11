Wall Street Journal: ‘iPhone kan binnenkort auto ongeluk detecteren’

Apple werkt naar verluidt aan een functionaliteit voor de iPhone en Apple Watch, die detecteert wanneer je een auto-ongeluk hebt. Op het moment dat de hardware het ongeluk registreert, belt die automatisch het alarmnummer. Het lijkt erop dat Apple voornemens is de functie volgend jaar uit te rollen.

Dit is geen volledige nieuwe functionaliteit voor smartphones of auto’s. Verschillende auto’s van verscheidene fabrikanten beschikken al over dergelijke technologie. Denk dan aan General Motors’ OnStar, Subaru’s Starlink en Fiat Chryslers Uconnect. Pixel-smartphones van Google doen dit ook al via de Personal Safety-app.

‘iPhone belt alarmnummer na auto-ongeluk’

Dat het geen nieuwe functie betreft, is niet belangrijk. Veel auto’s rijden nog steeds rond zonder slimme systemen. Dus als een smartphone, zoals een iPhone, dan kan helpen in nood, is dat alleen maar mooi meegenomen. Dan moeten ze hun telefoon wel bij zich hebben, bijvoorbeeld in hun broekzak of aan het dashboard.

Apple biedt al een alarmfunctie aan voor Apple Watch– en iPhone-gebruikers. Maar in het verleden ging dat nog wel eens mis, omdat mensen per ongeluk op de alarmknop drukten. Bijvoorbeeld in hun slaap, wanneer je met je lijf op de kroonknop druk van de smartwatch. Mogelijk heeft Apple hiervan geleerd.

Leren van de fouten

Die andere noodfunctie is reeds jaren beschikbaar; mogelijk verzamelde Apple genoeg data om te kunnen leren van de fouten. Maar dan nog blijft het de vraag hoe accuraat de auto-ongelukdetectie is. Misschien gaat de iPhone of Apple Watch wel kapot en dat gebeurt er mogelijk helemaal niets — terwijl je er dan wel op rekent.

Hoe dan ook: het is en blijft een interessante functie voor iedereen die geregeld met de auto vertrekt. Zolang Apple niet garandeert dat het altijd werkt en het als een aanvulling presenteert, dan is er niet zo veel aan de hand. Als er dan een paar mensen mee geholpen zijn, dan kunnen zij wellicht op tijd geholpen worden.

