De iPhone 14 in volle glorie: gaat de nieuwe smartphone er zo uitzien?

De iPhone 14 duikt op in een nieuwe conceptvideo van ontwerper Waqar Kahn. Hij baseert zijn ontwerp duidelijk niet alleen op dat van Jon Prosser, maar ook op de iconische iPhone 4.

Het nieuwe concept werd afgelopen week gedeeld op het YouTube-kanaal van Kahn. Op dat kanaal, waar op moment van schrijven ruim 96.000 mensen op geabonneerd zijn, staat ook al het overige werk van de ontwerper.

iPhone 14 concept steelt de show

Dat de iPhone 14-geruchten uit de grond gestampt worden na de aankondiging van de iPhone 13 zal weinig mensen verrassen. Sterker nog: zelfs voor de huidige line-up het daglicht had gezien doken er al geruchten op over het toestel van 2022. Hier en daar zijn er wat interessante dingen te vinden, maar over het algemeen vind ik het fijn om tijd over te houden voor speculatie en fantasie. Iets dat met het volgende concept meer dan uitstekend te doen is.

Het concept is dus afkomstig van een ontwerper genaamd Waqar Kahn. Het heeft wat weg van de beelden die Jon Prosser twee maanden geleden naar buiten bracht en daar is weinig mis mee. Het laat ons dromen over het feit dat de iPhone 14 eindelijk het einde van het camera-eiland betekent. Want laten we eerlijk zijn: dat geintje loopt inmiddels compleet uit de hand.

Door het vierkante ontwerp en het camerasysteem heeft de iPhone 14 in deze opzet veel weg van de iPhone 4. Al wordt er dit keer natuurlijk gebruikgemaakt van een all-screen ontwerp. Waar de notch bij de iPhone 13 nog 20% kleiner werd, pakt Kahn zijn kans om een hole-punch notch te hanteren voor de iPhone 14. Uiteraard keert ook de thuisknop niet terug bij dit model. Wel zijn de volumeknoppen van de iPhone 4 behouden, wat naar mijn idee uitstekend uitpakt bij dit ontwerp.

Je moet het concept zeker niet te serieus nemen, maar zoals ik al zei is het altijd leuk om te fantaseren. Op deze manier kunnen we alvast nadenken over datgeen wat volgend jaar pas komen gaat.