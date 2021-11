iPhone 14 en Apple VR Headset krijgen mogelijk deze innovatie

Gevoelsmatig is de iPhone 13 nog maar net uit, maar draait de geruchtenmachine voor de opvolger alweer op volle toeren. Volgend jaar komt de iPhone 14 zo goed als zeker op de markt en die gaat gebruik maken van een interessante innovatie.

Althans, als we af moeten gaan op de nieuwe notitie die door Apple-analist Ming-Chi Kuo naar buiten is gebracht. Want volgens hem gaan de iPhone 14 en de de Apple VR Headset gebruik maken van een nieuwe WiFi technologie.

Want de iPhone 14 en de Apple VR mixed reality headset zouden WiFi 6E gaan ondersteunen. Dit moet de nieuwe standaard gaan worden en wanneer je dus in de toekomst een nieuwe router gaat halen die over deze standaard beschikt, dan kun je dus profiteren met je nieuwe iPhone. WiFi 6E moet er voor zorgen dat de snelheid ten op zichte van die van WiFi 5 tot drie keer wordt verhoogd. Maar belangrijker van WiFi 6 en dus ook 6E is dat je meer apparaten tegelijkertijd op je WiFi verbinding kunt aansluiten. En daardoor loopt alles een stuk beter. Je hebt er minder vertraging door en dus kun je beter streamen, gamen en dingen downloaden. Ook de nieuwe Apple VR Headset kan hier gebruik van gaan maken en dus een betere verbinding krijgen.

Dit is wat Kuo precies te zeggen had over de nieuwe techniek, wat is opgepikt door iMore:

The head-mounted display supporting high-speed wireless transmission is the key to improving the user experience of Metaverse. We predict that the mainstream Wi-Fi specifications adopted by head-mounted displays in 2022, 2023, and 2024 are Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi 6E/7, and Wi-Fi 7. We also believe that both the iPhone 14 and Apple head-mounted displays are equipped with Wi-Fi 6E, which is expected to drive more competitors’ products to adopt Wi-Fi 6E. Jingde is the main winner of Yuan Universe and Apple’s new products in accelerating the upgrade of Wi-Fi specifications.