Belofte maakt schuld: iPhone 13-scherm te repareren dankzij iOS 15.2

Apple beloofde vorige week de iPhone 13 toegankelijker te maken voor reparateurs, maar liet destijds nog niet weten wanneer het dat zou doen. Vandaag komt het verhaal van een reparateur naar buiten die zomaar eens het antwoord op die vraag zou kunnen hebben.

Wat was er ook alweer aan de hand? De iPhone 13 beschikt over een microcontroller voor het scherm, die bepaalt of een display geaccepteerd wordt of niet. Is dat niet het geval, dan werkt bijvoorbeeld Face ID niet meer. Daardoor hadden reparateurs zonder de juiste tools het ineens moeilijk, omdat ze klandizie en omzet misten. Ze konden hun schermreparaties namelijk niet of heel moeilijk uitvoeren.

iPhone 13 krijgt snel een update

Apple beloofde vorige week al beterschap, maar liet destijds dus niet weten vanaf wanneer het werk voor reparateurs gemakkelijker wordt. Nu lijkt het erop dat we niet lang hoeven te wachten. Onlangs voerde een schermreparatiedienst namelijk een opdracht uit, en na het verwisselen van het scherm werkte Face ID nog steeds. Dat belooft veel goeds.

En het mooiste komt nog: de reparateur hoefde géén microcontroller over te hevelen. Hoewel Face ID (gelukkig) nog steeds werkt, laat de iPhone 13 in kwestie wel een waarschuwing zien. Het betreft een Important Display Message, waaruit blijkt dat de smartphone niet in staat is te controleren of het wel een “echt Apple-onderdeel” is.

Een echt scherm van Apple

De reparateur en maker van de video opereert onder de naam iCorrect. Hij legt uit dat het wel degelijk om “een echt Apple-onderdeel”, maar dat dit zeker geen vreemde praktijken zijn. In het verleden gaven iPhones ook dergelijke waarschuwingen af nadat ongeautoriseerde reparatieshops de accu verwisselden.

Helaas bevestigt Apple niet of iOS 15.2 daadwerkelijk de softwareversie is die het vervelende probleem voor reparateurs verhelpt. Ook is nog niet bekend wanneer de update voor iedereen te downloaden is — dus houd nog een kleine slag om de arm.

