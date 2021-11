iPhone 13 Pro vs Pro Max: wat zijn de verschillen tussen de twee?

De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn dé toptoestellen uit het huidige assortiment van Apple. Wie het beste van het beste wil op smartphone-gebied kan dus voor één van deze twee gaan. Maar wat is nu precies het verschil?

Waar ik vorig weekend het verschil tussen de iPhone 13 en 13 mini op een rijtje zette, zet ik nu de twee toptoestellen van de huidige line-up naast elkaar.

iPhone 13 Pro vs Pro Max: wat is het grote verschil?

Ik begin met een dooddoener: de iPhone 13 Pro en Pro Max verschillen van elkaar qua grootte. De Pro Max heeft een grote beeldscherm en is daardoor ook fysiek meer aanwezig dan zijn kleinere broertje. De 13 Pro heeft een afmeting van 146,7mm x 71,5mm x 7,7mm en een gewicht van 204 gram. De Pro Max weegt 240 gram en heeft een afmeting van 160,8mm x 78,1mm x 7,7mm. Het mag dus duidelijk zijn dat die laatste smartphone voornamelijk ideaal is voor mensen bij wie de telefoon niet groot genoeg kan zijn.

Al is dat zeker niet het enige verschil tussen de twee toestellen. De iPhone 13 Pro heeft namelijk een kleinere batterij dan de Pro Max en gaat hierdoor minder lang mee. Waar die eerste smartphone beschikt over een 3095mAh batterij, doet die tweede het met een 4352mAh batterij. Een aanzienlijk verschil dat je als consument ook zeker in de praktijk zult merken.

De iPhone 13 Pro gaat volgens Apple anderhalf uur langer mee dan de 12 Pro. De Pro Max van dit jaar gaat twee en een half uur langer mee dan zijn voorganger. Dit betekent voor het eerste toestel dat je anderhalve dag makkelijk kunt halen en voor het tweede toestel dat je zelfs tegen de twee dagen aanloopt. Wie dus niet allen behoefte heeft aan het grootste scherm, maar ook de meest imposante batterij: die zit gebakken met de iPhone 13 Pro Max!

