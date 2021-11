Speciale iPhone 13 Pro is gemaakt van een echte Tesla Model 3

Caviar is een bedrijf waar we regelmatig over hebben geschreven. Zij maken er een soort van sport van om een product van Apple er bij te pakken en die op een bizarre manier te pimpen. Deze keer kun je een iPhone 13 Pro (Max) kopen, die gemaakt is van een Tesla Model 3.

De combinatie tussen een iPhone 13 Pro en een Tesla Model 3 is iets dat erg goed klinkt als je een voorliefde voor gadgets hebt. Maar daar staat dan wel een bizar prijskaartje tegenover.

iPhone 13 Pro van een Tesla Model 3

Bij het maken van deze iPhone 13 Pro of Pro Max heeft men een Tesla Model 3 er bij gepakt en onderdelen daarvan laten omsmelten. Vervolgens is dat resultaat gebruikt om deze speciale smartphone mee te maken. Als consument heb je de mogelijkheid om het toestel in verschillende varianten aan te schaffen. Maar als je toch van plan bent om veel geld uit te geven, dan kun je het beste gaan voor de 13 Pro Max met een opslag van 1 TB. Dan betaal je alleen wel eventjes 8.380 dollar. Geen goedkoop ding dus. Hoe het er allemaal uitziet? Dat zie je in de onderstaande video.

En eerlijk is eerlijk, het is een iPhone 13 Pro die er echt even anders uit ziet. Misschien wel iets te patserig, maar dat is een smaak-ding denk ik dan. Er is gebruik gemaakt van diverse hoogwaardige materialen om de smartphone echt goed tot leven te laten komen. En daarbij zien we ook nog een extra geinigheid. Want in het midden van het toestel vind je in het metaal een portret van Elon Musk. Daarnaast is er ook het logo van Tesla Motors en de vorm van een auto.

Beperkte hoeveelheid

Zoals wel vaker met de producten van Caviar gaat het om een gelimiteerde oplage. Het bedrijf is in staat om maximaal 99 iPhone 13 Pro-modellen uit te brengen met de Tesla Model 3-twist. Wat dat betreft is het dus een gevalletje van op is op. Wij zijn altijd wel benieuwd wat voor soort mensen dit soort producten kopen. Mocht je zelf interesse hebben, dan is hier de website van Caviar.