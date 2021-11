Unieke iPhone 13 Pro Max voorzien van een…T-Rex tand?!!

Het Russische bedrijf Caviar weet smartphones al jaren in zeer bijzondere jasjes te hijsen. De meest recente creatie, een iPhone 13 Pro Max met een T-Rex tand, is het bewijs dat ze het ook anno 2021 nog niet verleerd zijn.

Zowel de iPhone 13 Pro Max als de reguliere Pro zijn in deze unieke samenstelling te koop. Adviesprijzen: $8610 en $9150.

T-Rex Tand in je iPhone 13 Pro Max

Ik weet niet hoe de vergaderingen binnen Caviar er precies uitzien, maar ik zou er verdomd graag eens bij zitten. Het bedrijf heeft inmiddels al de gekste producten op de markt gebracht en lijkt het niet persé rustiger aan te willen doen. Zo brengt Caviar de Tyrannophone op de markt: een iPhone 13 Pro Max met een gruwelijk toffe afbeelding van een Tyrannosaurus Rex op de achterkant. Al heeft die afbeelding meer te bieden dan een tof uiterlijk alleen.

Het oog van de T-Rex is gemaakt van barnsteen (Amber), de huid heeft een gouden sieraden legering en de bladeren op de achtergrond zijn gemaakt van titanium. Het meest opvallende onderdeel: één van de tanden van de T-Rex. Deze is namelijk niet gemaakt van de eerder genoemde materialen, maar bestaat daadwerkelijk uit de tand van het prehistorische beest. Een stuk tand dat inmiddels ruim 80 miljoen jaar oud is. Hoe vet is dat?

Erg beperkt

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar mocht één van onze lezers nog een klein centje over hebben: pak dan nu je kans! De oplage voor deze iPhone 13 Pro Max van $9150 is vrij beperkt. Er zijn ter wereld maar zeven van dit soort toestellen gemaakt. Erg uniek dus. Wil je overigens iets minder geld uitgeven, dan is het ook mogelijk om voor een iPhone 13 Pro te gaan. Dit model kost je $8610. Beide modellen zijn voorzien van 1TB aan opslagcapaciteit.

