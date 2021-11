De iPhone 13 is immens populair (en relatief moeilijk te verkrijgen)

Als je in de markt bent voor een iPhone 13 dan ben je al helemaal op de hoogte: het is moeilijk een smartphone uit die serie te krijgen. Analisten tracken de verschillende modellen uit de serie nu voor acht weken. En de nieuwe observatie is: de verwachte levertijd stabiliseert zich de laatste dagen. Dat is goed nieuws… Voor Apple dan.

De iPhone 13 mini en de reguliere variant laten meestal twaalf tot dertien dagen op zich wachten na het bestellen. De Pro en Pro Max doen er langer over om jouw deurmat te bereiken: gemiddelde zo’n 32 dagen. Dit baseert J.P. Morgan-analist Sam Chatterjee op basis van informatie uit verschillende regio’s.

iPhone 13 is erg in trek

Ten opzichte van de iPhone 12 duurt het wel langer voordat mensen eindelijk hun iPhone 13 binnenkrijgen. De analist denkt hieraan de conclusie te kunnen verbinden dat er “een sterke vraag is” naar de smartphone. Dat kan natuurlijk, maar de aanhoudende productieproblemen gooien mogelijk ook roet in het eten.

Als buitenstaanders hebben we geen kijk op de bevoorradingsketen van Apple. Maar andere berichten presenteren toch een beeld dat het nu voor geen enkele onderneming gemakkelijk is. Gelukkig is de analist van mening dat er geen “nieuwe beperkingen zijn die de productie in de weg kunnen staan”.

Leveringen in een aantal landen

In de Verenigde Staten hebben ze ietwat betere levertijden. Daar doen de verschillende iPhone 13-modellen er respectievelijk elf tot 28 dagen over om je voordeur te bereiken. Maar dat aantal is ten opzichte van de week hiervoor onveranderd gebleven. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie ongeveer gelijk, met als enige verschil een levertijd van 25 dagen voor de Pro-modellen.

China komt er maar bekaaid van af. Daar wacht je vijftien tot negentien dagen op de iPhone 13 mini en reguliere variant. De Pro-modellen doen er 45 dagen over om je te bereiken. Hoewel deze cijfers laten zien dat er inderdaad een vraag is naar de smartphonelijn, laten ze helaas niet zien hoe populair de serie daadwerkelijk is.

Apple Insider