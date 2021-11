iPhone 13 vs 13 mini: wat is nu eigenlijk het grote verschil?

Wie een nieuwe iPhone op de kop wil tikken komt vanaf nu waarschijnlijk bij de iPhone 13-serie. Een serie die in september dit jaar het daglicht zag en bestaat uit vier verschillende toestellen. De keuze is reuze, maar welk model past het beste bij jou?

Elk model heeft namelijk zijn eigen voordelen, zijn eigen nadelen en zijn eigen prijskaartje. Zo ook de iPhone 13 en de 13 mini. Maar wat is precies het grote verschil tussen die twee toestellen? Ik leg het je uit!

iPhone 13 vs 13 mini: wat is het verschil?

De iPhone 13 en 13 mini lijken op het eerste oog alleen van elkaar te verschillen op het gebied van formaat. Om heel eerlijk te zijn is dat ook het grootste verschil. De iPhone 13 heeft een afmeting van 146,7mm x 71,5mm x 7,7mm en heeft een gewicht van 174 gram. De iPhone 13 mini weegt 141 gram en heeft een afmeting van 131,5mm x 64,2mm x 7,7mm. Het wordt hierdoor meteen duidelijk dat de mini ideaal is voor mensen die al die grote telefoons maar vervelend vinden. Maar is dat echt het enige?

Helaas is dat niet het enige. Het is waar dat de mini net zo snel is, hetzelfde beeldscherm heeft en voorzien is van hetzelfde camerasysteem als zijn grotere broer. Het is helaas ook waar dat de smartphone voorzien is van een kleinere batterij. Waar de iPhone 13 voorzien is van een 3240 mAh batterij, moet de mini het doen met een 2438mAh batterij. Nu zegt de grootte van de batterij bij Apple niet veel als je ze vergelijkt met andere merken, maar onderling spreekt het boekdelen.

Beide modellen hebben een upgrade gekregen ten opzichte van het model van vorig jaar. Waar dit inhoudt dat het verschil met de iPhone 13 mini en het reguliere model hetzelfde is gebleven, zijn de individuele resultaten wel verbeterd. De mini gaat bijvoorbeeld anderhalf uur langer mee dan de 12 mini en weet daarmee het einde van de dag te halen. Je moet er misschien iets meer je best voor doen dan bij andere modellen, maar het is te halen!

Buiten deze twee verschillen zijn iPhone 13 en de 13 mini gelijk aan elkaar.

