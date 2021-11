Hoe de iPhone 13 de genadeklap kan worden voor onafhankelijke reparateurs

Met de verandering die Apple doorvoerde aan het design van de iPhone 13, wil het bedrijf de schermreparatiemarkt flink verstoren. Althans, dat is de conclusie die getrokken wordt door website iFixit. Wanneer je het scherm van de nieuwste iPhone vervangt, schakel je daarmee in één klap features als Face ID uit. Dat heeft in de toekomst invloed op de markt voor reparateurs.

iFixit baseert zijn uitspraken op basis van een eigen onderzoek. Het bedrijf maakte verschillende iPhone 13-modellen open, die draaiden op iOS 15 en iOS 15.1, en kreeg constant hetzelfde resultaat. Omdat kleine reparatieshops hier niet op bedacht zijn, kan het gebeuren dat ze flink moeten investeren in nieuwe tools en technologie.

iPhone 13 een gevaar voor reparatieshops?

Als ze dat niet kunnen, dan lopen ze wellicht klanten en daarmee geld mis. Maar het is ook niet met zekerheid te zeggen dat de investering goed uitpakt. Voor veel onafhankelijke shops zit er daarom maar één ding op: zich aanmelden voor het programma voor onafhankelijke reparatieproviders.

Volgens iFixit ontstaat het probleem door een zeer kleine chip in het scherm, die aangeeft dat Face ID niet meer werkt. Die chip koppelt het scherm aan een iPhone 13. Het bedrijf uit Cupertino geeft onafhankelijk reparateurs geen handleiding of handvatten mee over het verhelpen van het probleem. Dergelijke shops kunnen andere schermen dus niet koppelen aan de kapotte iPhone.

Reparateurs met goedkeuring van Apple

Alleen shops die zich aanmelden voor het programma kunnen zo’n bewerking uitvoeren. Ze moeten daarvoor inloggen bij de servers van Apple, zodat ze het serienummer van het scherm aan de iPhone 13 kunnen koppelen. Apple moet in dat proces nog goedkeuring geven, want anders werkt Face ID nog steeds niet.

Sommige reparateurs vonden reeds een omweg voor het probleem: de chip die voor problemen zorgt weghalen. Echter, dit is een proces dat veel tijd en energie kost. Daardoor is het repareren van een iPhone 13 ontzettend vervelend en ingewikkeld, terwijl dat dus helemaal niet zo hoeft te zijn. Het is dan ook geen geheim dat iFixit voorstander is van een uitgebreide recht-op-reparatiewet.

