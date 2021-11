iPhone 13 was de genadeklap voor reparateurs, maar Apple fixt het!

Het scherm van de iPhone 13 repareren is echt een vervelend klus, maar daar brengt Apple binnenkort gelukkig verandering in. Het bedrijf uit Cupertino brengt namelijk een software-update die het reparateurs gemakkelijker maakt. Die hoeven namelijk de extra chip niet te verwijderen of het nieuwe scherm aan te melden bij Apple.

Vorige week kwam in het nieuws dat Apple het reparateurs ontzettend moeilijk maakt wanneer ze het scherm van een iPhone 13 vervangen. De smartphone beschikt namelijk over een controller die ervoor zorgt dat Face ID stopt met werken op het moment dat je een onrechtmatige reparatie uitvoert.

Apple verhelpt grote iPhone 13-irritatie

Alleen de reparatiewinkels die zich officieel bij Apple aansluiten krijgen toegang tot de benodigde tools waarmee ze een scherm konden vervangen. Andere winkels waren genoodzaakt de microcontroller te verwijderen tijdens een reparatie. Want ze hebben gewoonweg de juiste tools en software niet voor het uitvoeren van de handeling.

Halen ze die kleine chip niet weg, dan werkt Face ID niet meer. Dat komt doordat die shops het nieuwe scherm niet aan de iPhone 13 kunnen koppelen. Dat is een vervelende kwestie. Eentje die Apple binnenkort gelukkig oplost. Dat bevestigt het bedrijf tegenover de redactie van The Verge. Er is een software-update op komst.

Software-update op komst

De software-update moet ervoor zorgen dat reparateurs niet opnieuw een scherm aan een iPhone 13 hoeven te koppelen na de reparatie. Zo blijft Face ID werken en loop je dus niet tegen nog meer problemen aan wanneer je een kapot scherm laat maken. Dat moet voor veel bedrijven en klanten een opluchting zijn.

Helaas is het zo dat we nog niet weten wanneer Apple de update precies uitbrengt. Daarover maakte het bedrijf nog niets bekend, namelijk. Het is dus nog even wachten op de officiële communicatie omtrent de update. Laten we hopen dat die snel arriveert, aangezien veel reparatieshops afhankelijk zijn van schermreparaties.

