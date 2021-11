Apple heeft een tekort aan iPhone 13-modellen (en dat duurt nog even)

Wie een iPhone 13 wil kopen zal merken dat dit niet zo makkelijk meer is dan het ooit was. Apple heeft te maken met heel veel vraag, maar heeft vanwege het chiptekort een aanbod dat er niet aan kan voldoen.

Volgens bronnen van DigiTimes blijft dat voorlopig ook nog wel het geval. Zo moeten we rekening houden met het feit dat de druk tot februari op de ketel blijft staan.

Apple heeft moeite met de iPhone 13

Het heeft echt even geduurd voordat Apple het ook zou merken, maar de chiptekorten lijken nu ook bij het bedrijf van Tim Cook hun tol te eisen. Gisteren schreef collega Wesley over het nieuws dat de iPhone 13 vrij populair is, maar dat consumenten moeite hebben om de smartphone ook daadwerkelijk in huis te krijgen. Zo is de levertijd van de nieuwe smartphones aanzienlijk langer dan normaal. Dat valt natuurlijk volledig in lijn met de rest van de markt.

Volgens DigiTimes lijkt Apple wel goed te reageren op de problemen. Zo melden bronnen dat de productie van de iPhone 13 weer omhoog geschroefd kan worden, mede dankzij de opoffering van de iPad. Dat is zeer prettig, al lijkt het bedrijf niet volledig buiten schot te blijven. Het zal een paar maanden duren voordat consumenten echt de voordelen van deze maatregel ondervinden. De verwachting is dan ook dat het tot februari 2022 lastig blijft voor Apple om aan de vraag te kunnen voldoen.

De waarschuwing was er

Ondanks het feit dat de problemen vervelend zijn, werden ze al verwacht. Eerder dit jaar liet Apple’s Chief Financial Officer (CFO) Luca Maestri al weten dat het lastig zou worden. Het Amerikaanse bedrijf zou tegen het einde van het jaar tegen problemen aanlopen op het gebied van de iPhone. De chipproblemen zijn in de tussentijd niet minder geworden, dus komt zijn voorspelling helaas uit.

De chipproblemen zijn overigens alleen maar groter geworden. Vorige week werd duidelijk dat leveringen die door de problemen zijn aangetast in sommige gevallen pas in 2024 plaats kunnen vinden. Meer weten? Lees dan het bovenstaande artikel even!