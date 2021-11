iPhone 13 vs iPhone 12: deze 5 dingen doet de nieuwe smartphone beter

De iPhone 13 en de iPhone 12 zijn op dit moment allebei te koop bij Apple. De één iets nieuwer dan de ander, maar de ander weer goedkoper dan de één. Welke van de twee is nu precies het beste?

Het antwoord op een dergelijke vraag heeft ongelofelijk veel te maken met een kwestie van smaak. Dat zorgt ervoor dat het voor mij erg lastig is om deze te beantwoorden. Toch wil ik je op weg helpen bij het aanschaffen van een nieuwe iPhone. Dat doe ik door vijf verbeteringen die de iPhone 13 met zich mee brengt op een rij te zetten.

iPhone 13 vs 12: 5 verschillen

De iPhone 13 en iPhone 12 schelen niet heel erg veel van elkaar. Ik wil je daarom laten zien waar dat kleine verschil ’em wel in zit, zodat jij voor jezelf kunt bepalen of je dit de moeite waard vind of niet. Mocht dat namelijk niet het geval zijn, dan kun jij jezelf €100 besparen bij de aanschaf van je nieuwe smartphone. Wel zo fijn.

#1 Een verbeterde batterij

Oke, ik weet dat ik mijn vingers er niet aan moet branden en toch ga ik het doen. De iPhone 12 werd door Apple voorzien van een 2815mAh batterij. De nieuwe iPhone 13 heeft een 3240mAh batterij gekregen. Het laat zien dat de accu van de iPhone, en dat merk je ook zeker in het gewicht van het toestel, aanzienlijk groter is. Volgens Apple resulteert dit in twee en een half uur meer accuduur. In de praktijk heb ik geleerd dat de verbetering rond de twee uur ligt, wat ik persoonlijk wel echt heel erg fijn vind.

Ben jij iemand die veel onderweg is en vind je een lange accuduur belangrijk? Dan is de iPhone 13 waarschijnlijk hét toestel voor jou!

#2 iPhone 13: een beter camerasysteem

Het grootste verschil tussen de iPhone 12 en de iPhone 13 is het camerasysteem. Voor de grapjassen onder ons: ik heb het niet over het feit dat de sensoren dit keer schuin tegenover elkaar staan in plaats van onder elkaar. De daadwerkelijke camera’s zijn ook aangepakt en dat merk je.

Zo is de iPhone 13 voorzien van een nieuwe 12 megapixel camera met de grootste sensor die ooit in een dual-camerasysteem heeft gezeten. Hierdoor is de smartphone in staat om 47% meer licht tot zich te nemen, waardoor foto’s veel beter uit de verf komen. Vooral in situaties waarbij de belichting niet heel erg goed is. Daarbij is het model ook voorzien van de Sensor Shift Stabilisatie feature die vorige jaar in de 12 Pro Max zat. Een aardige upgrade, dus.

#3 De krachtige A15 bionic chip

Het is inmiddels jaarlijkse kost, maar ook in 2021 hebben we weer te maken met “de snelste iPhone ooit gemaakt”. Dat heeft bij de iPhone 13 te maken met de introductie van Apple’s A15 Bionic chip. Het zorgt ervoor dat je nieuwe iPhone 13 net iets sneller is dan de iPhone 12 en in sommige gevallen ook iets zuiniger is. Maar over het algemeen valt het verschil wel heel erg mee.

Beide modellen zijn voorzien van 6-core CPUs met 2 performance cores en 4 efficiency cores. Beiden hebben een 4-core GPU, een 16-core Neural Engine én 4GB aan RAM. Het verschil is er, maar wel redelijk klein.

#4 iPhone 13: een iets kleinere notch

Het is feest, want Apple heeft in 2021 eindelijk besloten wat aan de notch te doen. Het verschil is niet groot, maar het is er wel degelijk. De nieuwe notch van de iPhone 13 is 20% kleiner dan dat van zijn voorganger. Dit resulteert op papier in meer scherm. In de praktijk merk je niet heel erg veel van de wijziging

#5 Een iets hogere helderheid

De iPhone 12 maakte het gat met de Pro-modellen kleiner door een OLED-scherm te gebruiken. Dat uitstekende OLED-scherm zit ook in de iPhone 13, maar is dan wel voorzien van één kleine verbetering. Waar het Super Retina XDR beeldscherm van de iPhone 12 een helderheid van 625 nits had, heeft het scherm van de iPhone 13 een helderheid van 800 nits.