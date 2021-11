Volledige iPad-productie teruggeschroefd vanwege de iPhone 13

De wereldwijde chiptekorten raken Apple hard, waardoor het bedrijf genoodzaakt is de productie van de iPad flink terug te schroeven. Dat doet de Amerikaanse techgigant om ervoor te zorgen dat de productie van de iPhone 13-lijn op peil blijft. De tabletproductie is met vijftig procent afgenomen in de afgelopen twee maanden.

Dat laten bronnen weten aan de Japanse krant Nikkei Asia. Daarnaast moeten oudere iPhone-modellen er ook aan geloven. Apple maakt minder oudere iPhones, zodat het bedrijf aan de vraag van de iPhone 13-lijn kan voldoen. Het is dus niet zo dat alleen de tabletmarkt getroffen wordt.

‘iPad moet baan maken voor iPhone’

Dit laat nog maar eens zien dat het niet uitmaakt welk bedrijf je bent. Als er een wereldwijd chiptekort is, dat voorlopig aanhoudt, dan lijdt iedereen daaronder. Apple heeft wellicht meer koopkracht en betere afspraken met partners, maar dat voorkomt niet dat de fabrikant nu zijn eigen producten kannibaliseert.

Vorig jaar deed Apple hetzelfde. Ook toen werd de iPad-productie teruggeschroefd, maar dan om aan de vraag van de iPhone 12 te kunnen voldoen. Dat de tablet het ontgeldt in deze situatie, is niet vreemd. Er is namelijk een sterke vraag naar smartphones in het westen, aldus dezelfde bron tegenover de zakenkrant.

Langer wachten op je tablet

De productieaanpassing zorgt ervoor dat je langer moet wachten op je nieuwe iPad of iPad mini. Het kan soms een aantal weken duren, maar dat is afhankelijk van het model, de configuratie en besteldatum. Uit onderzoek van marktonderzoeker IDC blijkt dat het aantal verscheepte iPads in een jaar tijd afnam. Dit verklaart een hoop.

De beslissing van Apple heeft een positief effect op de levertijden van de iPhone 13-modellen. De levertijden zijn ietwat verbeterd in de afgelopen dagen. Dat indiceert mogelijk dat de bevoorradingsketen nu goed z’n werk doet. Ook al gaat dit dan wel ten koste van de iPad-lijn.

Nikkei