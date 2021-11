Hoe een iPad het verschil tussen leven of dood was na vliegtuigramp

Voor de meeste gebruikers is de iPad een heerlijk apparaat om je favoriete serie mee te kijken of om op te werken. Maar in dit geval is het apparaat van Apple onderdeel geweest van een reddingsoperatie, waarbij het wellicht een kwestie van leven en dood was.

Het verhaal komt uit de Verenigde Staten en werd naar buiten gebracht door CNN. Daar is de iPad een sleutel geweest in een reddingsoperatie na een vliegtuigramp.

iPad is reden voor succesvolle redding na vliegtuigramp

Afgelopen steeg een vader met zijn dochter in een vliegtuig met een enkele motor op vanuit Pennsylvania in de Verenigde Staten. Vlak na het opstijgen van het vliegtuig, werd het contact met het vliegtuig verbroken. Als gevolg daarvan werd er een reddingsoperatie op touw gezet. Maar dat was in eerste instantie niet erg succesvol, omdat men niet goed wist waar er gezocht moest worden. Gelukkig leerde het reddingsteam het nummer van de man en vanuit die informatie kwam men er achter dat zijn dochter een iPad had die de locatie kon delen. Dankzij deze Cellular functie kon men er achterkomen waar de vermiste personen waren.

Na die informatie kon men dus op de juiste plek zoeken waar het vliegtuig was neergestort. Daar werd dus de iPad gevonden met de vader en dochter. Ze hadden de vliegtuigramp overleeft en waren in redelijke staat. Er was sprake van onderkoeling en lichte verwondingen. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze een tijdje verblijven maar buiten levensgevaar zijn.

Apple redt wel vaker levens

Het is zeker niet voor het eerst dat een product van Apple gekoppeld wordt aan het redden van een leven. Naast dit verhaal met de iPad zijn er een aantal voorbeelden van de Apple Watch, die een noodsignaal verstuurt op het moment dat het mis dreigt te gaan met de gebruiker. Dit bericht is daar een goed voorbeeld van.