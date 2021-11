Dankzij deze iOS-update kun je weer “normaal” bellen met je iPhone 13

Apple heeft een nieuwe versie van iOS 15 uitgebracht. Daarmee zijn problemen tijdens het bellen eindelijk verleden tijd.

We zijn inmiddels toe aan iOS 15.1.1, die weer een hoop bugs oplost. Een van die problemen was behoorlijk irritant. De iPhone 12- en 13-modellen hadden namelijk last van bugs tijdens het bellen. Oproepen konden uit het niets wegvallen.

Problemen met iOS 15

Bij de release van iOS 15 ervaarden gebruikers nog verschillende problemen. Zo kwamen meldingen niet binnen, synchroniseerde Safari niet, verdwenen AirTags een updates lukten niet. Sommige van die problemen werden al in eerdere updates aangepakt en nu is het dus ook de beurt aan de weggevallen oproepen. Een beveiligingsupdate lijkt er echter niet in te zitten. Wel zijn er onder andere nieuwigheden voor Facetime, Safari, Maps en Wallet.

Zelf wijdt Apple niet te veel woorden aan de nieuwe update naar 15.1.1. Hoewel deze 1,41 GB groot is, is de omschrijving het volgende: “iOS 15.1.1 verbetert het tegengaan van het wegvallen van gesprekken op iPhone 12- en 13-modellen.” Deze update is dan ook alleen voor de 12 en 13. Als je een iPhone 11 of een eerdere versie hebt, zie je de update niet verschijnen.

Eerdere updates

Eerder kwam natuurlijk al de gewone 15.1 update uit van iOS. Hierin voegde Apple ondersteuning toe voor SharePlay en zorgde het ervoor dat het mogelijk werd om video’s op te nemen met ProRes op de iPhone 13 Pro en Pro Max. In sommige landen is het tevens mogelijk om een vaccinatiebewijs toe te voegen in Wallet-app. Helaas geldt dat (nog) niet voor Nederland.

Inmiddels is er ook al meer bekend over iOS 15.2. Vanaf die update wordt het mogelijk om het scherm van de iPhone 13 te laten repareren bij een onafhankelijke reparateur. Eerder was dat niet mogelijk zonder gevolgen, aangezien FaceID dan niet meer werkt. Meer daarover lees je hier.