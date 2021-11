iOS 15: hoe je deze verborgen feature in de Weer-app kunt vinden

Het weer is iets dat ons al heel wat jaren bezighoudt. Waar je vroeger een voorspelling voor de dag daarna kreeg, daar kun je vandaag de dag via verschillende regen-radar apps redelijk goed voorspellen wat het weer gaat doen. Met iOS 15 kun je dat ook in je Weer-app doen.

De Weer-app is er één die al heel erg lang mee gaat met Apple. En hij is telkens wat verder uitgebreid. Met iOS 15 heeft hij een update gekregen die je wellicht niet hebt gezien en opeens net zo handig werkt als de Buienradar-app.

Weer-app goed gebruiken in iOS 15

Om alles uit je Weer-app te halen in iOS 15 is het zaak om even links onderin op het kaart-icoon te druk. Dus als je naar de onderstaande afbeelding kijkt, dan zie je hoe het links onderin zit.

Als je dat gedaan hebt, dan zie je de wereldkaart met op de plek waar jij wil weten wat voor het weer het is gecentreerd. In dit geval dus mijn woonplaats, maar je kunt ook een andere locatie zoals Tokio invullen en dan daar zien hoe het er voor staat. Standaard krijg je dan de temperatuur te zien en hoe dat zich verhoudt ten op zichte van de omgeving.

Als je dan rechts bovenaan, het tweede menuutje of het derde icoontje van beneden klikt, dan kun je kiezen voor Luchtkwaliteit en Neerslag. Die tweede is het meest interessant, omdat die goed laat zien wat er allemaal speelt in de omgeving. Uiteindelijk is het mogelijk om een schatting te maken van wanneer er regenbuien jouw kant opkomen door over de tijdsbalk te scrollen.

Handige update

Al met al is het een handige update. Of de Weer-app in iOS 15 er uiteindelijk voor gaat zorgen dat je geen alternatieven meer gebruikt, dat is nog zeer de vraag. Maar op deze manier kun je hem wel wat handiger inzetten.