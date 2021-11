Benut je iPhone 13 maximaal met deze handige instellingen in iOS 15

Dankzij iOS 15, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone, heb je een hoop nieuwe functionaliteiten waar je smartphone over beschikt. Al moet je sommige van hen natuurlijk wel weten te vinden.

Om je een handje te helpen zet Mark in dit artikel 10 verschillende instellingen op een rij waarmee je het meeste uit je iPhone 13 haalt. Of uit welk model met iOS 15 dan ook.

iOS 15: 10 instellingen voor je iPhone 13

iOS 15 heeft een hoop te bieden, maar door de volgende 10 instellingen haal je simpelweg het meeste uit de software en je iPhone 13:

#1 Ontgrendelen met een mondkapje

Mondkapjes: we moeten er helaas weer aan geloven. De komende tijd zal Face ID dus weer meer frustratie dan gemak opleveren. Best wel jammer, maar gelukkig is er een instelling die je kunt gebruiken om het leven iets makkelijker te maken. Een instelling die wel alleen handig is voor mensen met een Apple Watch om de pols.

Via Instellingen -> Face ID en toegangscode -> Ontgrendel met Apple Watch is het mogelijk om je smartwatch als sleutel te gebruiken. Op die manier is je gezicht dus niet meer nodig voor het ontgrendelen van je iPhone 13 en zit je dus gebakken met een mondkapje!

#2 iOS 15: Safari weer normaal

iOS 15 heeft, voornamelijk in zijn begindagen, een hoop commentaar gekregen. Het besturingsysteem voor o.a. de iPhone 12 en iPhone 13 voorziet Safari namelijk van een nieuw uiterlijk. Een uiterlijk dat niet door iedereen gewaardeerd wordt. Zo is de adresbalk van de browser niet bovenaan, maar onderaan het scherm te vinden. Een wijziging dat nog wel eens voor problemen kan zorgen bij mensen die niet tegen verandering kunnen (aangenaam!).

Gelukkig is de adresbalk via Instellingen -> Safari -> Tabbladen weer terug te zetten. Om dit te doen kies je voor de optie Eén tabblad in plaats van Tabbladbalk.

#3 5G: weg ermee!

To turn off 5G on your iPhone 12 or iPhone 13, forcing it to always use 4G LTE even if you have 5G coverage, open the Settings app then go to Cellular > Cellular Data Options > Voice & Data and tap LTE.

Alternatively, if you want your iPhone to exclusively use a 5G connection when available, you can select 5G On.

Het is vrij simpel: je iPhone 13 beschikt over de mogelijkheid om 5G te gebruiken. Heb je geen 5G abonnement of wil je simpelweg wat rustiger aan doen met je data? Dan is het mogelijk om terug te stappen naar een 4G-verbinding. Het enige wat je daarvoor moet doen is de juiste instelling vinden.

Ga naar Instellingen -> Mobiel Netwerk -> Opties mobiele data -> Gesprekken en data -> 4G. Wie voor die laatste optie kiest zet zijn telefoon dus standaard op 4G.

#4 Dark Mode

De donkere modus: iPhone-gebruikers hebben er jaren om gevraagd, maar kregen pas vanaf 2019 gehoor. Sinds iOS 13 is het mogelijk om het thuisscherm, menu’s en apps te voorzien van een donker uiterlijk. Iets dat je, naar mijn idee, zeker eens moet proberen. Het wordt er simpelweg gewoon een heel stuk mooier van. Mocht je het daar niet voor doen dan kun je uiteraard de functionaliteit gebruiken om je ogen wat rust te geven.

Om de donkere modus in te schakelen op je iPhone 13 ga je naar Instellingen -> Beeldscherm en helderheid daar selecteer je vervolgens de optie Donker. Mocht je de feature wel in de avonduren willen gebruiken, maar niet overdag? Dan is het goed om te weten dat je hem ook automatisch in kunt stellen. Via deze weg is je iPhone licht tot zonsondergang en gaat hij daarna over op donker.

#5 Old-Skool oproepen

Dankzij iOS 14 komen oproepen iets subtieler het beeldscherm van je iPhone binnenfietsen. Waar er voorheen het hele beeldscherm in beslag genomen werd hebben gebruikers nu alleen te maken met een klein balkje bovenin. Of dat een verbetering is hangt natuurlijk af van de voorkeuren van die gebruiker.

Mocht jij tot de groep behoren die het vorige ontwerp hoog had zitten, dan is het mogelijk om terug te stappen. Door naar Instellingen -> Telefoon -> Inkomend te gaan is het mogelijk om te kiezen wat je het beste ligt. Standaard staat deze instelling op Strook, maar je kunt ook kiezen voor Schermvullend.

#6 iOS 15: Focus

De beste functionaliteit van iOS 15 is naar mijn idee Focus. Deze nieuwe modus tilt Niet storen naar een veel hoger niveau. Het is mogelijk om verschillende standen in te stellen voor verschillende momenten. Zo kun je afleidende apps verbergen onder werktijd en e-mail notificaties stil houden in je eigen tijd.

Om je voorkeuren in te stellen of een hele nieuwe Focus te maken ga je naar Instellingen -> Focus. Je kunt hier de standaard ingestelde opties aanpassen of een nieuwe aanmaken door op het plusje in de rechter bovenhoek te klikken.

#7 Face ID verbeteren

Face ID werkt over het algemeen uitstekend. Op het moment is het met mondkapjes niet de meest efficiënte oplossing, zoals je aan het begin van deze lijst kon lezen, maar normaal gesproken wel. Toch kan het zijn dat het systeem je soms niet herkent. Mocht dat bij jou vrij regelmatig voorkomen, dan is het misschien handig om de functie Configureer een ander uiterlijk eens te proberen.

Ga hiervoor naar Instellingen -> Face ID en toegangscode en selecteer de optie Configureer een ander uiterlijk. Je komt dan bij een venster waarmee je het gezicht nog eens vast kunt leggen. Alleen dit keer met een ander uiterlijk dan voorheen.

#8 Verander de stem van Siri

Smartphones als de iPhone 12 en iPhone 13 kunnen uitstekend leunen op slimme assistenten zoals Siri. Via deze weg is het mogelijk om een hoop zaken te regelen zonder je smartphone ook maar één seconde aan te raken. Maar wist je eigenlijk al dat het mogelijk is om de stem van de assistent te veranderen?

Je doet het door naar Instellingen -> Siri en zoeken -> Siri-stem te gaan. Daar kun je kiezen uit verschillende stemmen.

#9 Vergrendelde controle

Wanneer je iPhone vergrendeld is ben je in de mogelijkheid om toch een aantal zaken te doen of te regelen. Hoeveel van dat soort zaken dat zijn, dat kan je zelf in de instellingen bepalen. Je kunt er dus voor zorgen dat je telefoon echt volledig vergrendeld is of dat hij nog redelijk toegankelijk is.

Dat doe je door middel van Instellingen -> Face ID en toegangscode -> Toegang bij vergrendeling. In dit venster kun je zaken aanzetten en uitzetten. Van het Berichtencentrum tot aan Siri: ze zijn allemaal in- en uit te schakelen.

#10 iOS 15: overzicht in meldingen

Met iOS 15 wil Apple ervoor zorgen dat jij meer overzicht krijgt in je meldingen. Want laten we eerlijk zijn: dat kan nog wel eens een zooitje worden. Het is zelfs mogelijk om iedere dag, op een specifiek tijdstip, een overzicht van bepaalde meldingen te krijgen.

Om hier gebruik van te maken ga je naar Instellingen -> Berichtgevingen -> Gepland overzicht. Je kunt in het venster dat verschijnt vervolgens een aantal apps selecteren waar je meldingen van wilt ontvangen. Vervolgens stel je een tijdstip in en voila!