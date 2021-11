Apple brengt tweede iOS 15.2 beta uit voor ontwikkelaars

Apple heeft de tweede betaversie van iOS 15.2 uitgebracht. Het Amerikaanse bedrijf stelt deze beschikbaar voor ontwikkelaars, zodat ze de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten kunnen testen

De tweede betaversie verschijnt een week na de eerste en twee weken na de lancering van iOS 15.1 en iPadOS 15.1. Het mag duidelijk zijn dat ook iPadOS 15.2 inmiddels beschikbaar is voor ontwikkelaars.

Tweede iOS 15.2. beta voor iPhone

Tijdens WWDC21 kondigde Apple de functionaliteit App Privacy Report aan. Met deze feature is het voor gebruikers mogelijk om in te zien tot welke informatie bepaalde apps toegang hebben en hoevaak deze informatie opgevraagd wordt. Denk hierbij aan je locatie en contacten, maar ook toegang tot je camera en je microfoon. Dat inzicht is prettig voor sommige gebruikers, omdat ze op basis van deze informatie kunnen beslissen een app te behouden of te verwijderen. In de twee betaversie van iOS 15.2 en iPadOS 15.2 is de feature te testen. Het is een van de grootste toevoegingen in het aankomende besturingssysteem voor je iPhone.

Daarnaast voegt de tweede betaversie van iOS 15.2 nog een functionaliteit toe. Eentje die inmiddels al heel veel besproken is: Message Community Safety. Deze tool scant de berichten-app van je kinderen om op die manier ongepaste content op te sporen. Denk hierbij foto’s van geslachtsdelen die dus tegengehouden worden door het systeem van Apple. Een functionaliteit met een goed doel, maar waarvan de uitwerking discutabel is.

De tweede iOS 15.2 beta brengt ontwikkelaars overigens ook een meer kaart-achtige stijl voor de verzamelde notificaties en wijzigt de manier waarop noodoproepen te maken zijn. De Auto Call-functionaliteit kan bijvoorbeeld ingesteld worden door de knop aan de zijkant van je iPhone meerdere keren achter elkaar in te drukken of door deze samen met de volume-knop ingedrukt te houden.

Zo haal je ’em binnen

Ontwikkelaars met het juiste account kunnen dus via Apple de nieuwe iOS 15.2 betaversie downloaden. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga naar Apple’s ontwikkelaars-pagina op je iPhone

Selecteer de optie Discover

Klik op het tabje iOS

Druk in de rechter bovenhoek op de blauwe knop Download

Log in met je ontwikkelaars account

Ga naar de sectie over de iOS 15 beta en druk wederom op Download

Je zult zien dat het iOS beta Software Profiel gedownload wordt op je iPhone

Sluit Safari

Open Instellingen

Druk op Profiel gedownload

Druk vervolgens op Installeren

Accepteer de voorwaarden en druk nog twee keer op Installeren

Herstart de iPhone en voila!

Nu heb je het juiste profiel op je iPhone geïnstalleerd om de nieuwe iOS 15.2 beta binnen te halen. Al moet je dat natuurlijk nog wel even doen. Ga hiervoor naar Instellingen -> Algemeen -> Software-Update. De rest wijst zich vanzelf!