Tover je bank om tot computer-walhalla met heerlijke Mac-kussens

Kijk jij ook wel eens naar je bank en denk je: ik mis kussens in de vorm van iconische computers? Nee, ik ook niet! Toch vind ik het project van Throwboy er eentje om in de gaten te houden. Het bedrijf bracht in 2018 namelijk een leuke collectie aan kussens op de markt en geeft deze nu een vervolg. Een vervolg dat zich richt op de Mac.

The Iconic Pillow Collection 2 is dé kussencollectie die niet zou mistaan in het huis van menig Apple-liefhebber. Al denk ik dat je nog wel even met je partner uit moet vechten of dit een gewenste aankoop is of niet. Ik in ieder geval wel…

Pimp je bank met deze Mac-kussens

In 2018 maakten we via Kickstarter kennis met Throwboy: een bedrijf dat de techwereld wist te bedienen met kussens. Onder de naam The Iconic Pillow Collection bracht het bedrijf kussens op de markt in de vorm van o.a. de Macintosch, iPod en Finder. De kussens zagen er erg herkenbaar uit en wisten ook voor een klein succesje te zorgen. Een succes dat in ieder geval groot genoeg was om in 2021 een tweede collectie op Kickstarter te zetten. Throwboy had $10.000 nodig om van die collectie werkelijkheid te maken en behaalde dat doel vervolgens binnen 24 uur. The Iconic Pillow Collection 2 is dus officieel een feit.

Die collectie bestaat uit vijf verschillende kussens die allemaal gevormd zijn naar een Mac. Zo heb je bijvoorbeeld zachte varianten van Apple’s Lisa, de iBook en de iMac G4-esque. Al worden de kussens niet daadwerkelijk zo genoeg, want dat zal alleen maar gezeik opleveren met de maker in kwestie. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om jaartallen bij de kussen te zetten. Het oudste kussen komt uit 1983 en de meeste recente uit 2003.

Lang verhaal kort: het wordt wederom een unieke collectie waarmee jij als Apple of Mac-fan de bank van een leuke upgrade kan voorzien. Of een model als onderstaande comfortabel is laat ik overigens in het midden…

Meer dan Apple

Op de officiële website van Throwboy zijn de kussens uit de vorige collectie te koop. Je kunt dus een iPhone-model of een iPod-model op de bank neerleggen (als deze op voorraad zijn), maar er is meer keuze. Hoewel Apple het grootste gedeelte van het aanbod invult zijn er wel andere kussens te koop. Zo kun je als consument een Avocado, Nintendo-controller of YouTube-knop op de bank leggen.

Meer weten? Check dan zeker even de website van Throwboy!