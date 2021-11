Je ID in je Apple Wallet? Volgend jaar op zijn vroegst!

Tijdens de WWDC van dit jaar maakte Apple bekend dat het plannen had om gebruikers de mogelijkheid te geven om hun identificatiebewijs digitaal op te slaan in hun Apple Wallet. Toen was er sprake van dat dat eind 2021 geïntroduceerd moest worden.

Maar dat blijkt iets te rooskleurig te zijn. Eerder schreven we al over de eerste stappen die voorzichtig gezet worden in Amerikaanse Staten. Daaruit bleek wel dat Apple redelijk wat eisen heeft. Wellicht dat het daarom nu vertraging op heeft gelopen en je ID pas in 2022 in je Apple Wallet gezet kan worden.

ID in je Apple Wallet

Met de aankondiging van je ID in de Apple Wallet tijdens de WWDC 2021 werd gesteld dat er samengewerkt zou gaan worden met de Amerikaanse TSA, die de controle van identiteitsbewijzen op het vliegveld in de Verenigde Staten voor zijn rekening neemt. Dat zou de eerste plek zijn waar je het had kunnen gebruiken. Maar dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Volgens MacRumors zou de feature nu in 2022 gaan komen. Dat is uit te halen uit de pagina die Apple rondom iOS 15 bijhoudt. Daar wordt nu gesteld dat de toevoeging begin 2022 wordt uitgerold.

De mogelijkheid om je identificatiebewijs in je Apple Wallet te plaatsen zal uiteraard in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor de Amerikaanse markt. Daar wordt er nu nauw samengewerkt met de autoriteiten. Daarna zou het kunnen dat het ook naar andere landen komt, maar dan zit je wel met de uitdaging dat het bedrijf elke keer met een apart land om de tafel moet gaan zitten. En dat is dus een hobbel in de weg.

Geen verrassing

Het is overigens geen echte verrassing dat de mogelijkheid van je ID in de Apple Wallet er voorlopig niet in zit. De optie ontbreekt bijvoorbeeld al in de iOS 15.2 beta. En als je dan bedenkt dat 2021 er bijna op zit, dan is het logisch dat de mogelijkheid wordt vertraagd naar volgend jaar.