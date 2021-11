Iconische Apple 1-computer gaat 9 november onder de hamer

Volgende week gaat er een zeldzame Apple-computer onder de hamer. Het betreft de Apple 1, die mogelijk 600.000 dollar oplevert. De computer is onderdeel van de Postwar & Contemporary Art + Design-veiling die op 9 november aanstaande plaatsvindt. Een professor van elektronica van de Chaffey College in Rancho Cucamonga in Californië kocht dit gevaarte in 1976 en verkocht hem in 1977 aan een student.

Naar verluidt heeft de Apple 1 het originele NTI-moederbord, met de markering Apple Computer 1 / Palo Alto, CA Copyright 1976. Ook zijn mogelijk de originele capacitors en regulators nog aanwezig, evenals de Cassette Adapter en de originele ByteShop-case van hout. Ook zie je de Datanetics Keyboard Rev D op de foto’s staan.

Apple 1-computer onder de hamer

De eigenaar van de Apple 1 levert de computer met een Panasonic-videomonitor uit 1986, de Basic Manual, Operations Guide en de originele MOS 6502-programming manual. Ook krijg je twee softwarecassettetapes en een indexkaart met daarop de geheugenlocaties voor het laden van de software.

Steve Wozniak, die inmiddels niet meer bij Apple werkt, ontwierp de computer. Steve Jobs nam de montage en het testen op zich. Van dit model brachten de heren er 200 uit, waarvan 175 stuks verkocht werden voor 666,66 dollar. De versie met dit hout is zeer zeldzaam. Daarvan produceerden ze er slechts zes, destijds.

Je haalt niet zomaar wat in huis

De zeldzame computer is geauthentiseerd, gerestaureerd en geëvalueerd door een vooraanstaande expert op dit gebied, aldus het veilinghuis. Het bieden begint dus op 9 november aanstaande voor een startbedrag van 200.000 dollar. De geschatte waarde ligt volgens het huis ergens tussen de 400.000 en 600.000 dollar.

Mocht je willen meebieden, houd er dan rekening mee dat het bedrag in stappen van 25.000 dollar omhoog gaat. Wanneer de prijs voorbij de 500.000 dollar komt, dan verhoogt het veilinghuis die stap naar 50.000 per bod. Voor meer informatie kun je terecht op de speciaal opgerichte veilingpagina.

John Maron