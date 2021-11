Google op iOS: Gmail krijgt nieuwe widget, Meet doet het met PiP

Google brengt een aantal toffe features naar de iOS-versies van Gmail en Meet. Zo krijgt de e-maildienst een gloednieuwe widget. Meet mag rekenen op een picture-in-picture-modus, waardoor je ondertussen ook wat anders kunt doen op je smartphone. De nieuwe opties komen naar zowel iOS als iPadOS.

De nieuwe widget voor Gmail stelt je in staat op een betere manier je e-mail te beheren. Voortaan laat de widget namelijk ook zien wie de afzender van de mail is en wat er in de onderwerpregel staat. De nieuwe functies zijn ontstaan door feedback van gebruikers, die nog wat te wensen hadden na de lancering van de eerste widget.

Google updatet Gmail en Meet

Daarnaast brengt Google dus een picture-in-picture-modus naar de communicatietool Meet. Dat betekent dat je een videogesprek voert, terwijl je ondertussen andere dingen regelt op je iPhone. Je bent het apparaat dus niet helemaal kwijt tijdens zo’n gesprek, wat het multitasken ongetwijfeld ten goede komt.

Google stelt zich zo voor dat je tijdens zo’n videogesprek bijvoorbeeld even iets wil opzoeken of doorsturen. En aangezien we steeds meer doen op onze smartphones, is het handig dat we dat ook daadwerkelijk op hetzelfde apparaat kunnen doen. De picture-in-picture-modus start je dan simpelweg door de app te verlaten.

In de komende weken

Zodra je de app verlaat, minimaliseert Meet automatisch het lopende gesprek. Gelukkig kun je dat venster over je scherm verplaatsen, waardoor het dus niet in de weg hoeft te zitten. Verder kun je het schermpje vergroten en verkleinen. Deze update verschijnt in de komende weken, net als de update voor Gmail.

Tot slot lanceert Google snelkoppelingen via het toetsenbord voor Spreadsheets. Die snelkoppelingen zijn beschikbaar voor gebruikers die gebruikmaken van bluetoothtoetsenborden. Ook kunnen eigenaars van de Magic Keyboard van Apple ermee aan de slag. Het wachten is nu tot alle functies beschikbaar zijn.

