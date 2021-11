Zo heb je geen last meer van onbekende telefoontjes op je iPhone

Het is misschien wel de grootste ergernis van telefoonbezitters: onbekende telefoontjes. Op deze manier heb je er geen last meer van op je iPhone.

Onbekende telefoontjes zijn vaak een enorme ergernis. Negen van de tien keer zijn ze van iemand waarop je niet zit te wachten. Wat te denken van een energiebedrijf dat je een contract probeert aan te smeren of oplichters die je gegevens in handen proberen te krijgen. Gelukkig is er op de iPhone een simpele manier om er geen last meer van te hebben.

Geen onbekende bellers meer op je iPhone

Het is op je iPhone mogelijk om onbekende telefoontjes op stil te zetten. Zo krijg je geen melding als er iemand zonder nummer belt. Dat scheelt je weer een hoop frustratie van een trillende telefoon die je uit je zak probeert te vissen en ziet dat het nergens voor nodig was.

Om van deze functie gebruik te maken op je iPhone heb je wel iOS 15 nodig. Hierna moet je de volgende stappen nemen:

Ga naar je instellingen Klik hierin op het kopje telefoon Scroll naar onder en klik op ‘houd onbekende bellers stil’ Vink het vakje aan

Dit zijn alle stappen die je moet ondernemen om geen last meer te hebben van onbekende bellers op je iPhone. Als je de functie eenmaal hebt ingeschakeld gaat de telefoon over bij de onbekende beller, waarna deze wordt doorverbonden met de voicemail. Zo is die ergernis voorgoed verdwenen.

Toch zien wie er gebeld heeft

Wel komt het telefoonnummer te staan in het rijtje van gemiste oproepen op je iPhone. Je kunt dus nog steeds wie je allemaal heeft gebeld. Zo kun je altijd checken wie het zijn en of je een bepaald nummer toch wil terugbellen. Handig als daar bijvoorbeeld toch een bekende bijstaat, die je nog niet aan je contactenlijst hebt toegevoegd.