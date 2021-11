Facebook omzeilt de Apple App Store met links voor abonnementen

Facebook introduceert een link waarmee het gebruikers vanuit de app doorstuurt naar een pagina op de website van het sociale medium. Op deze manier omzeilt het bedrijf de beruchte App Store-belasting. Over elke digitale aankoop in de App Store betalen bedrijven dertig procent commissie, die ze meestal doorberekenen aan klanten. Daardoor vallen digitale producten op Apple-apparaten vaak duurder uit.

De betalingen gaan dan via het platform Facebook Pay. Tot en met tenminste 2023 betalen gebruikers en bedrijven geen commissie voor het gebruik van het platform, maar dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen. Wellicht dat het bedrijf zijn toon over Apples praktijken dan ietwat bijstelt.

Facebook omzeilt Apple-belasting

Met de huidige stap krijgen ondernemers dus honderd procent van de omzet in handen. In dit geval betreft het een abonnement op een dienst. Daarnaast betaalt Facebook zelfs de mensen achter het abonnement voor het vergaren van abonnees, tot het einde van het jaar. Ondernemers krijgen vijf tot twintig dollar per verworven lid. Deze regeling geldt in alle 27 landen waar Abonnementen aangeboden worden, maar het is wel op invite-only-basis. Bovendien geldt er een plafond van 10.000 dollar per maker.

Apple rekent aanvankelijk dertig procent commissie, en een jaar later nog vijftien procent. Google vraagt vanaf dag één vijftien procent commissie. Echter, Google stelt appmakers in staat betalingen buiten de Google-diensten om te verrichten, terwijl Apple nog geen systemen van derde partijen accepteert.

Apple moet linkjes toestaan

Eerder dit jaar besloot een rechter dat Apple linkjes naar externe pagina’s voor betalingen toe moet staan in apps die vanuit de App Store gedownload worden. Nu is het nog de vraag in hoeverre gebruikers externe links vertrouwen en niet zelf kiezen voor het gemak van het ingebouwde betalingssysteem van Apple.

Hoewel het sociale medium het verwerken van betalingen nu nog gratis houdt, kan dit dus in de toekomst veranderen. De kans is groot dat zo’n megalomaan bedrijf als Facebook na 2023 ook geld gaat vragen voor het gebruik van z’n betaaldienst. Dan is het nog maar de vraag hoeveel je tegen die tijd overhoudt.

Facebook