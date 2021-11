Epic Games zet jacht op Apple voort en wil één universele App Store

De strijd tussen Epic Games en Apple is op dit moment misschien klaar in de rechtszaal, maar zal gevoelsmatig nog tijdens voortgezet worden. Tim Sweeney, CEO van het bedrijf achter Fortnite, maakt dat duidelijk in een interview.

Tijdens de Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness in Seoul (Zuid-Korea) sprak Sweeney zijn wens voor de toekomst uit. ‘Apple moet gestopt worden’, voegde hij daar later aan toe.

Epic Games zet jacht op Apple voort

Epic Games en Apple liggen sinds vorig jaar in de clinch met elkaar. De ontwikkelaar achter Fortnite besloot in-app aankopen buiten de App Store om te leiden, werd vervolgens uit de digitale winkel getrapt en stapte naar de rechter. Waar Apple voor het overgrote deel gelijk kreeg, had Epic Games één goed punt: Apple moet aankopen ook buiten de App Store toelaten. Misschien geen grote winst voor de ontwikkelaar, maar wel degelijk voor de rest van de markt.

Daar wil Epic CEO Tim Sweeney op voort borduren. Tijdens de Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness (aan woorden geen gebrek) liet hij weten één universele appwinkel te willen. ‘Wat de wereld echt nodig heeft is een enkele winkel dat werkt met alle platformen’, liet hij weten. ‘Zeggenschap over software is nu verdeeld over de iOS App Store, Android Google Play Store, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Microsoft Store en Mac App Store’. Sweeney vindt dat klinklare onzin en ergens heeft de CEO daar ook gelijk in.

Epic Games is volgens zijn CEO al in gesprek met verschillende ontwikkelaars en providers om een systeem op te zetten. Een systeem waarin je alle software direct op één plek kunt kopen.

Vanaf 9 december

Apple heeft, naar aanleiding van de rechtszaak met Epic Games, de opdracht gekregen transacties buiten de App Store toe te staan. Het Amerikaanse bedrijf moet dit uiterlijk op 9 december geregeld hebben. Zo maakte rechters onlangs bekend.

