Cyber Monday: Apple AirTag nodig? Je tikt er vier op de kop met korting!

Wat doe je als webwinkel nadat je een week lang Black Friday hebt uitgemolken? Juist, dan doe je mee aan Cyber Monday! Wat kan ons dat ook eigenlijk schelen, want dankzij deze actie krijgen we aardig wat korting op de Apple AirTag.

Het is nu namelijk mogelijk om de handige trackers, die Apple in april dit jaar op de mark bracht, voor een zacht prijsje op de kop te tikken. Lekker hoor!

Apple AirTag met korting

De Apple AirTag is een ongelofelijk makkelijke gadget die ervoor kan zorgen dat jij je spullen niet meer kwijtraakt. Je stopt er eentje in je tas, je portemonnee of hangt hem aan je sleutelbos. Vervolgens is het mogelijk om via het handige Zoek Mijn-netwerk van Apple de spullen weer terug te vinden. Je kunt de meest recente locatie zien, kan de AirTag een geluidje af laten spelen of zelfs navigeren naar de tracker. Op die manier hoef je nooit meer het hele huis overhoop te halen om je portemonnee te vinden die uiteindelijk gewoon in je jaszak bleek te zitten.

Bij Apple is een 4-pack van de Apple AirTag op de kop te tikken voor €119. Dezelfde prijs die ook gehanteerd wordt bij resellers als Amac. Shop je tijdens Cyber Monday bij Bol.com, dan krijg je overigens aardig wat voordeel. Je tikt een 4-pack van de handige trackers namelijk op de kop voor €89,99. Hou er rekening mee dat dit een speciale Cyber Monday-deal is en dat hij dus alleen vandaag geldig is.

Cyber Monday op One More Thing

Cyber Monday is de afsluiter van Black Friday en geeft consumenten nog één keer de kans om optimaal van korting te genieten. Nu is natuurlijk niet iedere deal even goed, maar met soortgelijke deals als die van de Apple AirTag haal je er toch aardig wat voordeel uit. Daarom hebben we afgelopen week de webwinkels goed in de gaten gehouden en doen we dat ook vandaag nog.

Naast de bovenstaande deal nog meer korting vinden? Check dan zeker even deze pagina!