Craig Federighi: ‘Sideloaden op iPhone beste vriend van cybercrimineel’

Tijdens zijn keynote op Web Summit 2021 in Lissabon, uit Apple senior vice president Craig Federighi kritiek op sideloading op iPhone. Federighi voorkomt graag dat de wetgeving Apple oplegt dit mogelijk te maken. De beste man is ervan overtuigd dat iOS als platform dan een stuk onveiliger wordt en cybercriminelen vrij baan krijgen.

Craig Federighi verwijst met zijn speech naar de Digital Markets Act-wetgeving (DMA) die afgelopen december aangekondigd werd in de Europese Unie. Als de EU die wetgeving doorvoert, dan dwingt die Apple hevige veranderingen door te voeren aan de App Store. Waaronder dus het kunnen sideloaden van applicaties.

Craig Federighi is tegen sideloaden

De Apple-topman vergelijkt het kopen van een iPhone met het kopen van “een fantastisch huis met een echt goed beveiligingssysteem”. Maar dan duikt er een wet op die ervoor zorgt dat je de beveiliging in huis moet afzwakken. “Dat veilige huis heeft dan ineens een lek, waardoor criminelen gemakkelijker binnenkomen.”

Craig Federighi noemt apps kunnen sideloaden “de beste vriend van een cybercrimineel”. De wetgeving komt bovendien “op het moment waarop niet eerder zo veel cybercriminelen uit zijn op de informatie op je iPhone”. Hij gaat zelfs nog een stapje verder vergelijkt de praktijk met het openen van de doos van Pandora.

Luisteren naar het tegenargument

Luisteren naar tegenargumenten vindt Apple moeilijk. Want een populair tegenargument is dat het bedrijf zijn gebruikers gewoonweg de optie kan geven. Apple kan dan uitpakken met allerlei waarschuwingen over waarom dit niet handig is. Maar ook daar heeft Craig Federighi natuurlijk wat op te zeggen.

“Dat argument hoor ik vaker: laat mensen zelf de risico’s bepalen. Het is een aantrekkelijk argument, maar de geschiedenis laat zien dat dit altijd anders uitpakt in de praktijk. Ook wanneer er geen intentie is voor sideloading, worden mensen verleid in het installeren van apps via malafide wegen. Of ze dat nou willen of niet.”

