Black Friday: iPhone SE (2020) voor €50 minder op de kop te tikken

Black Friday begint officieel volgende week pas, maar webshops hebben simpelweg niet genoeg aan één dag. Ze beginnen dus nu al langzaam maar zeker met korting te smijten en dat kan een voordeel zijn voor mensen die een nieuwe iPhone nodig hebben.

De iPhone SE (2020) is op dit moment namelijk al met aardig wat korting te kopen bij Cool Blue. Je tikt het toestel namelijk voor €50 minder dan normaal op de kop.

iPhone SE (2020) met korting

De iPhone SE (2020) is een heerlijke smartphone voor consumenten die het oude vertrouwde ontwerp van de iPhone 8 niet los kunnen laten. Het toestel ziet er van buiten misschien hetzelfde uit als het model dat in 2017 verscheen, maar is wel aanzienlijk verbeterd. Noem het een wolf in schaapskleren. De smartphone is voorzien van de A13 Bionic-chip, heeft zonder twijfel het beste camerasysteem in zijn klasse en draait op de fijne software van Apple. Het toestel heeft onlangs de iOS 15-update gekregen, waarmee je alle nieuwe functionaliteiten ook op dit model kunt gebruiken. Ik vertel je er alles over in de review die ik destijds over de iPhone SE (2020) schreef.

Bij Apple koop je de iPhone SE (2020) met 128GB voor €542,10. Dankzij de Black Friday deal van Cool Blue is het ook mogelijk de smartphone voor €489 op de kop te tikken. Een korting van €50, dus. Wil je liever met het 64GB-model aan de slag, dan is ook deze beter bij de Cool Blue aan te schaffen. Bij Apple betaal je namelijk €492,10 voor dat model, waar je hem bij de webwinkel voor €449 op de kop tikt.

Als ik je een tip mag meegeven: voor die €40 is het wel echt de moeite waard om voor het 128GB model te gaan.

Black Friday bij OMT

Black Friday is officieel pas volgende week vrijdag, maar zoals gezegd gaan bedrijven nu al los met de actie. Dat is niet heel erg verkeerd, want als consument kan je hier alleen maar voordeel uithalen. Bij One More Thing houden we de komende week alle deals voor je in de gaten en zoeken we de beste voor je uit.

Toffe deals gezien? Drop ze gerust op ons forum. Liever oriënteren welke deals er nog meer zijn? Check dan deze pagina even!