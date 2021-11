Black Friday: Bol stunt met hoge korting op Apple-producten

Eerder vandaag schreven we al over de Apple Watch SE, die met Black Friday voorzien is van een mooie korting. Maar ook een hoop andere producten zijn nu bij Bol.com in de aanbieding.

Helaas zijn het niet de meest spectaculaire producten die Apple heeft uitgebracht. Maar toch zijn er wel een paar mooie kortingen te vinden die we graag met jullie delen.

Apple-producten met Black Friday-korting

AirPods 2

De AirPods 2 gaan alweer een tijdje mee en eerlijk is eerlijk: er zijn inmiddels betere alternatieven op de markt. Maar mocht je nog geen draadloze earbuds in huis hebben, dan heb je hier alsnog een hele goede aan. Hij wordt geleverd in een reguliere oplaadcase, die je dus met een draad moet opladen. Dat zorgt er wel voor dat je ze niet enorm lang in bijvoorbeeld een vliegtuig kan gebruiken. Maar wanneer je ze vooral thuis wil gaan gebruiken, dan zit je er goed mee.

Scoor ze hier

Apple Watch Series 3

Eerlijk is eerlijk, als je vandaag de dag een Apple Watch wil kopen, dan zijn er waarschijnlijk betere alternatieven dan de Apple Watch Series 3. De Watch wordt nog wel ondersteund met updates, maar vlekkeloos gaat dat niet meer. Kortom, het is een smart watch die zeker niet zo goed meer is als ooit. Dat neemt niet weg dat het nog altijd een vreselijk fijne compagnon is om mee te nemen wanneer je wil gaan sporten.

Scoor hem hier

Apple Mac Mini

Vorig jaar werden verschillende nieuwe Apple-producten gelanceerd met de M1-chip. Zo ook de Mac Mini. Het is niet het populairste product in de line-up, omdat je het eigenlijk als een vervanging van een desktop moet zien. En dan moet je dus nog dingen als een beeldscherm er bij halen. Toch is het wel fijn om nu te profiteren van een mooie korting. Er zijn verschillende modellen beschikbaar. De grootste korting is negen procent. Niet erg veel, maar beter dan niks.

Scoor hem hier

Apple MacBook Air

Ook de MacBook Air werd vorig jaar voorzien van de M1 Chip. Deze geeft heel wat extra kracht met zich mee en dus ook een hoop meer mogelijkheden. Ideaal dus als je een upgrade wil uitvoeren voor je werklaptop. Maar ja, hij is natuurlijk wel prijzig. Dan is het goed om te zien dat je hem nu dus met een korting kan scoren. Maximaal 15 procent is de korting> Dat is dus mooi meegenomen.

Scoor hem hier

iPad Air

Tot slot hebben we nog een iPad Air met korting. Deze is op dit moment bij Apple iets meer dan 650 euro te koop. Met Black Friday is er nu een mooie deal waar je zo’n 10 procent korting mee kunt scoren. Heerlijk om even in huis te halen en dan genieten van je Netflix-abonnement.

Scoor hem hier