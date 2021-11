Beats by Dr. Dre koptelefoons voorzien van dikke korting tijdens Black Friday

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat Black Friday voor de deur staat. De afgelopen week vliegen de aanbiedingen ons om de oren en zien we ook aardig wat korting op Apple-producten.

Naast de iPad Air (2020), een gloednieuwe MacBook of de Apple Watch Series 6 zijn nu ook de koptelefoons van Beats by Dr.Dre in de aanbieding.

Beats by Dr. Dre koptelefoons met korting

De koptelefoons van Beat by Dr. Dre zijn misschien niet zo populair meer dan ze ooit waren, maar ze zijn wel degelijk relevant. De koptelefoons zijn tegenwoordig voorzien van handige functionaliteiten als ruisonderdrukking, een verbeterde geluidskwaliteit en een imposante accuduur. Zo is het bij alle twee de modellen, die vanwege Black Friday in de aanbieding zijn, mogelijk om tot wel 22 uur met een volle accu te doen.

Ik verklapte het dus al even: er zijn twee modellen voorzien van Black Friday korting. En niet zo’n beetje ook trouwens. De koptelefoons van Beats by Dr. Dre zijn namelijk een heel stuk goedkoper dan in de Apple Store. Waar je de Beats Studio3 daar bijvoorbeeld voor €349,95 op de kop tikt, haal je hem nu bij Amazon voor €169 in huis. Daarnaast is ook de Beats by Dr. Dre Solo Pro beschikbaar in de webwinkel. Je tikt ’em voor €149 op de kop!

