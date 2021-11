Black Friday: Apple Watch SE voorzien van dikke korting

Sinds afgelopen maandag zie je dat verschillende webshops al flink zijn begonnen met hun Black Friday-sale. Dit jaar is het allemaal iets minder spannend dan voorgaande jaren, wat wellicht ook te maken heeft met beperkte voorraden. Toch hebben we nu een mooie actie gezien met de Apple Watch SE.

Het gaat daarbij om de 44mm versie van de Apple Watch SE. Dus de variant die net iets groter is. Deze is normaal gesproken 329 euro bij Apple zelf. Maar vandaag is hij onderdeel van de dagdeal bij Bol.com en scoor je hem met een mooie korting.

Apple Watch SE met korting

Want daar is hij nu te koop voor 289 euro. Dat is toch mooi een korting van zo’n 40 euro ten op zichte van wat je er normaal voor betaald. Deze aanbieding is dus alleen wel vandaag geldig en de voorraad lijkt niet al te groot te zijn. Dus wat dat betreft kun je er maar beter snel bij zijn.

De Apple Watch SE is het ideale instapmodel van de de reeks. Het is een combinatie tussen de Series 6 en 5. Hij heeft veel features van de Series 6, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van de processor die in de Series 5 zat. Kortom, je hebt niet het nieuwste van het nieuwste. Maar als je zo’n Watch vooral wil gebruiken om je dagelijks te motiveren om lekker te bewegen en alles bij te houden, dan heb je er absoluut genoeg aan.

Kleinere versie goedkoper

Mocht je te maken hebben met een kleiner budget, dan is er ook nog een interessante aanbieding bij Amazon. Daar kun je namelijk de 40mm versie van de Apple Watch SE scoren. Procentueel gezien is je korting dan iets minder, maar voor 270 euro haal je hem dan in huis. Wil je meer Black Friday-aanbiedingen? Bekijk dan hier ons overzicht.