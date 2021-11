Black Friday: Apple AirPods 2 zijn nu nog goedkoper

Ben je op zoek naar de AirPods van Apple? Dan is Black Friday misschien wel de dag waarop je ze moet kopen. De oortjes zijn nu voordeliger.

Het kan je niet ontgaan zijn dat het Black Friday is. Veel winkels smijten met flinke kortingen op allerlei producten. Wellicht duik je dit weekend dan ook de stad in om zelf een mooie deal te scoren. Toch hoef je niet je huis uit om een goede aanbieding te scoren. Zo komt Bol.com nu met een heel interessante korting op de AirPods 2.

De Airpods 2 in de aanbieding

Inmiddels zijn natuurlijk de AirPods 3 uit, maar dat betekent niet dat je helemaal niets hebt aan de AirPods 2. Sterker nog, het zijn nog steeds een van de beste oortjes op de markt. Vooral als je niet te veel uit wil geven aan oordopjes kan het een goede keuze zijn. Die reden wordt nu alleen vandaag in de aanbieding zijn bij Bol.com.

De AirPods 2 zijn tijdens Black Friday bij de verschillende winkels in de aanbieding. Bij sommige webshops kosten de oortjes op dit moment 119 euro, maar Bol.com gaat daar nog net wat overheen. Daar kun je de AirPods 2 nu scoren voor 112,99 euro. Overigens hoef je jezelf niets al te veel van de adviesprijs aan te trekken die bij het artikel staat, aangezien veel aanbieders al tijden onder de 179 euro zit.

Een interessante keuze

Het voordeel van de AirPods 2 ten opzichte van de andere modellen is natuurlijk de prijs. In de 2 zit de H1-chip die de oortjes makkelijk verbinden met je andere Apple Apparaten. De accu van de oordopjes gaat 5 uur per sessie mee. Door ze daarna weer in de case te stoppen kun je met een volle lading totaal 24 uur doen. In tegenstelling tot de AirPods Pro hebben deze geen Active Noise Cancelling. Die functie is overigens ook niet aanwezig bij de 3.

Je moet snel zijn met het aanschaffen van de AirPods 2 op Bol.com, want deze actie geldt alleen vandaag. Daarna stijgt de prijs waarschijnlijk weer. Per klant mogen er maximaal twee exemplaren worden besteld.