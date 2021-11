Black Friday 2021: iPad Air (2020) scoor je nu met flinke korting

Het duurt nog een week voordat het Black Friday is, maar nu al vliegen de aanbiedingen om je oren. Ook de iPad Air (2020) is aan de beurt!

Black Friday is het grootste kortingsfeest van het jaar. De trend die uit de Verenigde Staten is overgewaaid is inmiddels vaste prik in Nederland. Veel webshops en fysieke winkels doen eraan mee. Een van de aanbiedingen die ons opvalt, is die van de iPad Air (2020). Die kun je nu nog goedkoper in huis halen.

De iPad Air (2020)

De nieuwste iPad Air dateert alweer uit 2020, maar is nog steeds een van de fijnste tablets om in huis te hebben. Hij is natuurlijk niet zo krachtig als de meest recente iPad Pro, maar die duurdere versie heb je natuurlijk niet altijd nodig. Ook de iPad Air heeft flink veel kwaliteiten en is zelfs redelijk goed op fotoshoppen. Wellicht is het misschien wel de beste keuze voor de gemiddelde consument.

Een ander fijn punt van deze iPad Air is dat deze de Apple Pencil 2 ondersteunt. Als je aantekeningen maakt of gewoon aan het tekenen bent. Daarnaast heeft het apparaat ook een schermtijd van 8 uur. Wil je weten wat je nog meer kunt met dit gadget, lees onze review dan hier.

Flinke korting bij Amazon

De prijs van de iPad Air is het afgelopen jaar al gedaald. Bij de introductie betaalde je nog 669 voor de tablet (overigens is dat nog steeds de prijs in de Apple Store). Bij veel (web)winkels kun je de iPad Air nu krijgen voor 589 euro. Het kan echter nog goedkoper tijdens Black Friday. Amazon heeft de prijs van de spae grey versie met 64 GB nog verder verlaagd. Je kunt deze nu scoren voor 549 euro. Helaas kosten de andere kleuren zoals blauw, groen en roze wel gewoon 589 euro. Maakt de uitvoering van de iPad Air je dus niet uit, dan is het een ideale deal.

Black Friday bij OMT

Black Friday is officieel pas volgende week vrijdag, maar gaat zoals gezegd nu al van start. Webwinkels als Amazon, Bol.com en Cool Blue kunnen gewoon niet wachten met toffe acties. Logisch, want de verkoopcijfers zullen er flink van stijgen. Bij One More Thing begint Black Friday dus ook vandaag al, want wij zoeken zoals gewoonlijk de beste deals voor je uit.

Ben je benieuwd naar alle andere deals of wil je simpelweg een handig overzicht? Check dan deze pagina even!