Black Friday: Apple Watch Series 6 is nog nooit zo goedkoop geweest

Tijdens Black Friday kun je verschillende gadgets net wat goedkoper scoren dan normaal. Zo ook de Apple Watch Series 6.

We zijn inmiddels toe aan de Apple Watch Series 7, maar dat betekent zeker niet dat je niets aan de Series 6 hebt. Apple heeft maar een kleine update doorgevoerd en met de 6 kun je nog vele jaren vooruit. Het mooie is dat dit model tijdens Black Friday stukken goedkoper is dan normaal. Zit je te twijfelen om hem aan te schaffen, dan hebben we de ideale aanbieding gevonden om hem alsnog aan te schaffen.

De Apple Watch Series 6 in de aanbieding op Amazon

Amazon stunt op dit moment met de prijzen van de Apple Watch Series 6. Er zijn verschillende kleuren in de aanbieding, maar de uitvoering van de Project Red is wel heel voordelig. Voor de 44 mm versie van de smartwatch betaal je nu 309 euro, wat betekent dat dit model 150 euro goedkoper is dan normaal. Ook andere kleuren zoals wit/zilver, blauw en roze in de aanbieding. Zo kost wit 349 euro, en roze en blauw respectievelijk 369 euro en 379 euro, wat dus nog steeds goedkoper is dan de adviesprijs.

De 44 mm modellen zijn niet de enige in de aanbieding, want ook de 40 mm-versies van de Apple Watch Series 6 zijn tijdens Black Friday goedkoper. Zo betaal je voor de rode 289 euro, de blauwe 349 euro en de witte 379,95. Gezien de grotere versie van de witte goedkoper is, kun je wat ons betreft beter gaan voor die versie.

Dit kun je met de smartwatch

Natuurlijk hebben wij de Apple Watch Series 6 het afgelopen jaar flink getest. Collega Mark schreef er een uitgebreide review over die je hier kunt vinden. Zo kan het model het zuurstofgehalte in je bloed meten, zit er een realtime hoogtemeter in en heeft deze een hogere helderheid ten opzichte van het vorige model.