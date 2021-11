De beste iOS-feature die je niet gebruikt (en zoveel tijd kan schelen)

iOS 15 zit vol fantastische functionaliteiten waarmee het dagelijkse gebruik van je iPhone naar een hoger niveau getild wordt. Maar wat als ik je zeg dat de beste feature die je niet gebruikt er al sinds iOS 14 is?

Vorig jaar heb ik al wat mensen enthousiast gemaakt voor deze feature en dit jaar wil ik dat eigenlijk weer doen. Ik heb het namelijk over de functionaliteit Tik op achterkant (ook wel: Back Tap). Een feature die je wat mij betreft echt eens moet proberen

Deze iOS-feature wil je proberen

Het maakt niet uit welke iPhone je precies in huis hebt. Wanneer je toegang hebt tot iOS 14 zit je goed. De functionaliteit Tik op achterkant werd vorig jaar met het besturingssysteem geïntroduceerd. Waar het voornamelijk bedoeld is voor mensen met beperkingen, is het eigenlijk handig voor iedere gebruiker. Waarom? Omdat het een extra “geheime” knop toevoegt aan je iPhone.

Door de functionaliteit in te stellen is het mogelijk om twee keer en om drie keer te tikken op de achterkant van je smartphone. Je kunt met die eerste handeling bijvoorbeeld de zaklamp aanzetten en met die tweede handeling de zaklamp weer uitzetten. Maar via deze weg is het ook mogelijk om je camera te openen, Siri te activeren of je favoriete contact te bellen. Als je er via de Opdrachten-app een opdracht mee kunt maken, kun je het in iOS dus ook instellen als extra knop.

Hoe schakel je de feature in?

Het inschakelen van de functionaliteit is eigenlijk best makkelijk. Ga op je iOS apparaat naar Instellingen en selecteer de optie Toegankelijkheid. Zoek naar het kopje Fysiek en motorisch en selecteer de optie Aanraken. Scroll naar beneden tot je Tik op achterkant tegenkomt. In het volgende scherm krijg je de mogelijkheid om een handeling toe te voegen aan Dubbel tikken en aan Driemaal tikken.

Voila! Je hebt nu een extra knop toegevoegd aan je iPhone en dat scheelt waarschijnlijk toch weer wat handelingen en tijd. Ideaal? Ik dacht het wel!