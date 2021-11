Arlo Pro 4 Spotlight Review: beveiligingscamera met gemak

Onlangs schreven we een review over de Arlo Ultra 2. Dat is zeg maar het vlaggenschip van het bedrijf dat verschillende beveiligingscamera’s en videodeurbellen op de markt brengt. Maar dat is dan wel gelijk een flinke investering. Gelukkig kun je met de Arlo Pro 4 Spotlight een camerasysteem in huis halen die een tikkie goedkoper is en bovendien erg makkelijk werkt.

Net als de meeste beveiligingscamera’s van het bedrijf, werkt de Arlo Pro 4 op een batterij. Deze zou volgens de maker zo’n zes maanden meegaan. Maar dat is dan wel afhankelijk van hoe vaak je hem gebruikt. Wanneer je hem in de instellingen van je iPhone-app vaak laat activeren, dan ga je die zes maanden niet halen. Maar als je hem alleen in de nacht aan hebt staan en hij dan op beweging reageert, dan gaat hij wel een tijd mee.

Arlo Pro 4 Review

De Arlo Pro 4 is verder voorzien van goede specificaties. De beeldkwaliteit is bijvoorbeeld dik in orde. Met een 2K-resolutie zie je erg goed wie er voor je deur staat. En wanneer het nacht is, maakt hij gebruik van een goede lamp, die ervoor zorgt dat de omgeving van de camera goed wordt verlicht. Daarmee kun je eventuele personen met kwade bedoelingen overigens gelijk afschrikken, want het lampje laat zien dat hij opnamen maakt. Tot slot heeft hij met een view van 160 graden een behoorlijk breed kijkveld en kun je tot twaalf keer inzoomen als je bepaalde dingen wil zien.

Voordat je daar echter bent, moet je hem eerst in gebruik nemen. Op dat vlak scoort de Arlo Pro 4 echt punten. Het is een camera die gelijk verbinding maakt met je Wifi. Je opent je app op de iPhone, scant de QR-code op de camera en vervolgens wordt de verbinding gemaakt. Je hoeft dus niet aan de slag te gaan met een eventuele smarthub en dat is wel zo fijn. Als je dat hebt gedaan, dan is het tijd om hem op te hangen. Ook op dat gebied is het erg simpel. Je moet even een gaatje in de muur boren en daar vervolgens de houder plaatsen. Dat kost een paar minuten. Daarna plaats je de camera met een magneet en zit hij stevig vast.

Als je dat gedaan hebt, dan ga je weer terug naar je iPhone of iPad. Via de app kun je daar alles instellen. Zo is het mogelijk om te bepalen wat het gebied is binnen het gezichtsveld waarop de camera geactiveerd moet worden. Als je in de buurt woont van een straat, dan hoef je niet voor elke wagen die langsrijdt je camera activeren en een melding van krijgen. Dus pas je het gebied aan dat voor jou belangrijk is. Ook kun je dan gaan bepalen wanneer hij moet aanslaan. Zo kun je het fijn vinden dat de camera activeert op beweging wanneer je van huis bent, wat gemeten wordt via je geolocatie. Maar het is ook mogelijk om de camera op bepaalde tijden te laten activeren. Ikzelf ben over het algemeen veel thuis aan het werk, dus activeer hem vooral wanneer het avond wordt.

Door het gebruiksgemak, de goede beeldkwaliteit en de app die makkelijk in gebruik is, is de Arlo Pro 4 een fijn apparaat. Het enige nadeel is dat er vertraging zit tussen het beeld dat je ziet op je iPhone en wat er in het echt gebeurt. Op die manier is het wat lastig om via de app te praten met de persoon die voor de deur staat, omdat je dus telkens vertraging hebt. Maar buiten dat, doet het product wat het moet doen. De Pro 4 is nu beschikbaar en onder andere hier te scoren.