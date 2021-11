Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free Review: alternatief voor Ring

Op het gebied van de video doorbell is er vandaag de dag veel keuze. Je kunt gaan voor een product van Ring, kiezen voor de variant die Google op de markt heeft gebracht, maar je hebt ook de optie om voor de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free te gaan. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een variant die werkt zonder dat je er draden naar toe hoeft te verbinden.

Bovendien hebben we hem kunnen testen in combinatie met de Chime 2. Deze kun je direct in een stopcontact pluggen en werkt als een soort van luidspreker. Je kunt hem dan zo instellen dat je hem laat afspelen als iemand op de bel drukt. Maar het is ook mogelijk om hem af te laten gaan bij elke keer dat hij beweging detecteert. Dat is wellicht iets te veel van het goede. Die berichtgeving kun je overigens nog wel op je iPhone gaan binnenkrijgen.

Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free

De installatie van de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free is erg makkelijk. Dat is sowieso iets dat bij de meeste producten van Arlo het geval is. Omdat hij op een batterij werkt, hoef je enkel het plaatje waar je hem op bevestigd op hangen aan de muur. Dat is redelijk snel gedaan. Vervolgens pak je iPhone erbij en koppel je hem aan je app. Als dat allemaal gedaan is, dan hang je hem op en kun je hem gebruiken.

Vanuit de app kun je dan kijken wat er voor je deur afspeelt. Wanneer er beweging is en je hebt dat ingesteld, dan krijg je daar een melding van. Interessanter is het echter als er iemand echt iets van je wil en op de bel drukt. In plaats van een melding in de app word je dan direct gebeld. Op die manier heb je sneller contact en kun je dus directer communiceren. Mocht je gewoon thuis zijn en je maakt gebruik van de Chime 2, dan hoor je de bel op een traditionele manier en kun je naar de deur lopen. Op die manier ben je soms net iets sneller.

Goed beeld

Mocht je niet thuis zijn en dus via je iPhone verbinding maken met de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free, dan is het beeld erg goed. Er wordt gebruik van een HD-resolutie met een 180 graden diagonale kijkhoek. Op die manier zou je goed kunnen zien of er een pakketje op de grond staat en je daarop moet reageren.

Tot slot is het nog mogelijk om via de app aanpassingen te maken op de activiteitszones. Op die manier krijg je dus geen melding wanneer er een auto door de straat rijdt of bepaal je of je wel of geen melding wil wanneer er een dier door de tuin loopt. De batterij van de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free gaat verder echt een tijd mee en opladen is een kwestie van een paar uurtjes en daarna kun je weer maanden voort.

Nu te krijgen met korting

De Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free is nu beschikbaar en onder andere hier te scoren. Wil je meer lezen over de andere producten van Arlo die we onlangs getest hebben? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.