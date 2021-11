Waarom de Apple AR/VR-headset je geduld op de proef gaat stellen

Mogelijk werkt Apple achter de schermen aan een augmented reality-headset. En dat apparaat kan je geduld nog wel eens op de proef stellen. Heel vaak is het namelijk zo dat wanneer de iPhone-maker een heel nieuw product aankondigt, de lanceringsdatum nog ver in het vooruitzicht ligt. Is dat straks ook het geval voor de nieuwe headset voor augmented reality?

Bijvoorbeeld: de eerste iPhone kondigde het bedrijf in januari 2007 aan. Dat model was pas een half jaar later, in juni, te koop. De eerste iPad zag eveneens eind januari, in 2010, het levenslicht, en was pas vanaf april dat jaar te koop. Tussen het aankondigen en het kunnen kopen van de Apple Watch zat 227 dagen.

Er is altijd wel een reden

Steve Jobs had destijds altijd wel een reden voor het feit dat de nieuwe producten zo lang op zich lieten wachten. Zo wilde hij niet dat de FCC (Amerikaanse communicatiewaakhond) vroegtijdig informatie over de iPhone lekte. En voor de iPad wilde hij ervoor zorgen dat er genoeg e-books beschikbaar waren.

Apple werkt aan veel dingen achter de schermen. Denk dan aan de Apple Car, de AR-bril en de AR- en VR-bril (ook wel mixed reality-genoemd). Omdat dit zeer complexe technologie is, kan het zijn dat er ook nu wederom veel tijd tussen de aankondiging en aanschaf zit. Het bedrijf heeft misschien meer tijd en ruimte nodig voor het verfijnen van de ervaring.

Wanneer kondigt Apple de AR- en VR-bril aan?

De vraag is nu: wanneer kondigt Apple zijn mixed reality-bril aan? In de Power On-nieuwsbrief schrijft journalist Mark Gurman op dat dit mogelijk tijdens WWDC 2022 gebeurt. De bril moet dan ergens in 2023 verschijnen. In de tussentijd kan de fabrikant de hardware verfijnen en hebben ontwikkelaars tijd om er software voor te schrijven.

Apple zit wat imago betreft in elk geval in een goede positie. Veel gebruikers zijn het er over eens dat wanneer de fabrikant met een nieuw product komt, dat het niet eerder maakte, deze vaak goed ontwikkeld is. Apple is misschien nooit de eerste die een ontwikkeling volgt, maar werkt die ontwikkeling dan wel goed uit, zo luidt de gedachte.

Power On