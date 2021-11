AppleToo-organisator Cher Scarlett vertrekt bij het bedrijf

Cher Scarlett vertrekt bij Apple, nadat ze eerder de AppleToo-beweging startte. Ook laat ze haar klacht over de iPhone-maker vallen. Die klacht diende ze eerder in bij de U.S. National Labor Relations Board. Dat is een overheidsagentschap dat waakt over de correcte toepassingen van een aantal aspecten van het arbeidsrecht.

Hoewel Scarlett niets over de zaak wil laten weten aan de pers, heeft haar advocaat wel nog een aanvulling. Tegenover Bloomberg laat Alek Felstiner namelijk weten dat zij in september al gevraagd werd om de klacht bij het agentschap te laten vallen. “De kwestie is achter gesloten deuren opgelost”, zo voegt hij nog toe.

De AppleToo-beweging

Scarlett klaagde begin september bij het agentschap over de manier waarop Apple omgaat met loonverschillen onder het personeel. Daarnaast speelt nog de kwestie over managers die er “dwingende en onderdrukkende praktijken” op nahouden op de werkvloer. Daardoor ontstond er een cultuur van “misbruik en intimidatie”.

Scarlett was verantwoordelijk voor het opzetten van de AppleToo-beweging. Dit scheen een licht op het vermeende racisme en seksisme binnen het bedrijf, evenals de ongelijkheid in lonen. Ze nodigde collega’s uit hun verhalen te delen op een website die voor iedereen – ook buiten de onderneming – toegankelijk is.

Reactie van Apple

Zowel CEO Tim Cook als Deirdre O’Brien, verantwoordelijk voor winkels en mensen, bespraken de onderwerpen tijdens een brede vergadering in september. Echter, ze gingen niet op elk punt in, waardoor sommige antwoorden uitbleven. Een medewerker die zich daardoor ongehoord voelde, Janneke Parrish, werd later ontslagen.

Ook Ashley Gjovik moest het Apple-pand definitief verlaten door haar deelname aan AppleToo. Ze sprak zich namelijk openbaar hard uit over de werkcultuur binnen Apple. Haar klacht bij het eerdergenoemde agentschap van de Amerikaanse overheid blijft wel overeind staan, dus wellicht krijgt deze zaak nog een staartje.

