#AppleToo beweging lijkt zijn vruchten af te werpen

Apple heeft vrijdagavond een communiqué naar al zijn werknemers gestuurd. Daarin herinnert het bedrijf alle werknemers eraan dat ze het recht hebben om hun mening te geven over hun salaris en arbeidsomstandigheden. De maatregel komt maanden nadat de #AppleToo-beweging is gestart.

“Apple hecht er zeer aan om werknemers een werkplek te bieden waar ze zich veilig en gerespecteerd voelen en geïnspireerd worden om hun beste werk te leveren”, aldus Apple op een intern werknemersportaal en in handen van de pers is gekomen. “Ons beleid beperkt werknemers niet om vrijuit te spreken over hun loon, uren of werkomstandigheden.” Verder was er in de verklaring te lezen dat werknemers welkom zijn om zorgen te uiten “op de manier waarop zij zich het meest comfortabel voelen, intern of extern.”

De afgelopen maanden doorbraken werknemers van Apple de historische cultuur van geheimhouding bij het bedrijf. Ze maakten de vermeende controversiële sollicitatie-beslissingen, salarisverschillen en het beleid voor thuiswerken openbaar.

Vanwege #AppleToo ontslagen Apple medewerkster dient klacht in

De hoofdpersonen in dit verhaal, Janneke Parrish en Cher Scarlett startten afgelopen augustus met #AppleToo. Volgens hun website wilden zij proberen de werknemers van het bedrijf te helpen “zich te organiseren en te beschermen”. Ze riepen collega’s op om verhalen te delen over problemen waarmee ze te maken hebben gehad. Denk onder andere aan racisme, seksisme en discriminatie. Het doel was om zo voor verandering te zorgen.

Parrish vertelde CNN vorige maand dat ze binnen enkele weken honderden meldingen van medewerkers hadden ontvangen via de #AppleToo website. De vermeende incidenten liepen uiteen van seksisme en leeftijdsdiscriminatie tot onthullingen over verkrachting en zelfmoord.

Parrish diende eerder deze maand een klacht in bij de National Labor Relations Board (Een onafhankelijke overheidsdienst die de rechten beschermt van werknemers om hun lonen en arbeidsomstandigheden te verbeteren, red.). Daarin voerde ze aan dat ze in oktober haar ontslag kreeg als programma-manager van Apple. De reden zou zijn dat ze zich had ingezet voor #AppleToo.

Apple wilde niet publiekelijk ingaan op aantijgingen

Apple liet destijds weten dat het niet ingaat op specifieke werknemersaangelegenheden. Het bedrijf zei wel dat het “alle zorgen serieus neemt”. “Alle kwesties die aan de orde worden gesteld, zal Apple grondig onderzoeken.” Scarlett zei echter vorige week op Twitter, dat vrijdag haar laatste dag bij Apple was.

De verklaring van Apple van vrijdag is een overwinning voor de #AppleToo-beweging, vertelde Parrish aan de pers. “Het is iets dat we al de hele #AppleToo beweging door aan Apple willen vertellen. We zijn er nog lang niet, maar het is echt een grote eerste stap. Het laat zien wat eensgezinde werknemers kunnen bereiken.”

De belangrijkste gemeenschappelijke deler voor de werknemers bij #AppleToo is dat werknemers niet weten dat ze zich mogen uitspreken als er zich problemen voordoen.

De recente verklaring van het bedrijf zal “helpen een einde te maken aan een systematische cultuur van stilzwijgen rond onze werkcultuur en loongelijkheid”, zei Parrish.

Apple heeft nog niet gereageerd op een verzoek van een reactie op dit artikel.