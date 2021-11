‘Apple’s AR/VR headset verschijnt volgend jaar en wordt pittig duur’

Hoeveel hij precies gaat kosten en wanneer hij daadwerkelijk verschijnt is nog niet bekend, maar dat de Apple AR/VR headset eraan komt staat vast. Zo maakt ook Mark Gurman, technologiejournalist bij Bloomberg, bekend in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief.

Zoals gezegd weet ook Gurman niet hoeveel het apparaat precies gaat kosten, maar kan hij ons wel een indicatie geven. Zijn bronnen laten weten dat het gaat om “een premium product”. En als dat product dan ook nog eens bij Apple vandaan komt weten we precies wat dat betekent: tijd om een rib in te leveren!

Apple’s VR/AR headset ‘verschijnt in 2022’

Er wordt al jaren gesproken over een Mixed Reality bril van Apple. Het product moet Augmented Reality combineren met Virtual Reality en krijgt, zover we tot nu toe weten, de naam Apple Glass. Waar de geruchten al jaren rond gaan zou 2022 wel eens het jaar kunnen zijn waarin er een einde gemaakt wordt aan die geruchten. Volgens Bloombergs Mark Gurman is Apple ‘bezig met plannen om zijn eigen (prijzige) apparaat’ vanaf volgend jaar op de markt te brengen.

Het gaat volgens Gurman dus echt om een premium-premium apparaat en daar zal de consument dus flink de portemonnee voor moeten trekken. Je haalt daarmee een apparaat in huis met geavanceerde chips, beeldschermen, sensoren en functionaliteiten die gebaseerd zijn op een zelfgemaakte avatar. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om VR-games te spelen met deze speciale bril. Het is ook mogelijk om games te spelen die zowel van AR als van VR gebruikmaken, maar volgens Gurman is VR wat gamers daadwerkelijk willen hebben.

Een prachtig eerbetoon

We krijgen volgend jaar waarschijnlijk te zien wat voor een beeld Apple heeft bij een dergelijk product, al moeten we zeggen dat het beeld van ontwerper Antonio De Rossa ons ook ontzettend aanspreekt. Eerder dit jaar bracht hij een eigen kijk op het product naar buiten. Volgens hem leent dit product zich namelijk uitstekend als eerbetoon aan oprichter Steve Jobs.

Als we de beelden in het bovenstaande artikel bekijken kunnen we dat alleen maar met hem eens zijn.