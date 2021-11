Apple voor de miljoenste keer aangeklaagd vanwege de App Store

Het zal niemand verbazen, maar Apple is wederom aangeklaagd vanwege de richtlijnen van zijn downloadwinkel: de inmiddels beruchte App Store. Dit keer gaat de rechtszaak ook over iOS en het feit dat iPhones alleen op dit besturingssysteem draaien. Je mag als consument geen ander OS op je iPhone installeren.

In dit geval gaat het om een class action-rechtszaak, die in goed Nederlands ook wel een representatieve actie of groepsvordering genoemd wordt. Dit houdt in dat meerdere mensen zich bij advocaten met dezelfde klachten melden. Dit type rechtszaak is vooralsnog behoorlijk Amerikaans en komt zelden elders voor.

Apple krijgt wederom een aanklacht

Deze zaak betreft het “anticompetitief gedrag van Apple dat iOS-apparaten beperkt tot alleen het iOS-besturingssysteem”. Daarnaast moeten ontwikkelaars de richtlijnen van de App Store accepteren. Ze moeten dan “akkoord gaan met restricties omtrent third-party appwinkels en betalingen en het betaalsysteem van de winkelhouder”. Daardoor krijgt Apple commissie over alle verkopen.

De reden van dit anti-competitieve gedrag is volgens de aanklagers heel simpel. “Apple wilde voorkomen dat de omzetstroom van iOS-apparaten stopt op het moment dat eigenaars het toestel in handen krijgen”. Doorgaans gebeurt dit wel “op het moment dat consumenten een iMac of MacBook kopen”. Daarom wilde het bedrijf een deel van de distributiemarkt “accapareren”.

De rechtszaak gaat terug naar het begin

De groepsvordering gaat helemaal terug tot aan december 2007. Dat betekent dat iedereen die ooit met een iPhone een app kocht, in aanmerking komt voor de rechtszaak. Wanneer dit een winst oplevert en Apple zou moeten betalen, dan heeft iedereen dus recht op een deel van de vergoeding.

Dat Apple nu ook deze rechtszaak aan z’n broek krijgt, is niet vreemd. Veel advocaten zien waarschijnlijk geld in het aanklagen van het Amerikaanse bedrijf, omdat Epic Games tot op heden relatief succesvol is (ondanks de spin van de App Store-houder).

Apple Insider