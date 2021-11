Apple Watch uit 1988: WristMac binnenkort onder de hamer

Vandaag de dag heb je natuurlijk de Apple Watch als een super handige smartwatch. Maar voorafgaand aan dat succes zijn er heel wat partijen geweest die met hun eigen speciale horloge kwamen. Zo had je in de jaren tachtig de WristMac.

De WristMac is gemaakt door Seiko en gebruikte AppleTalk om verbinding te maken met een Mac. Het horloge werd in 1988 gelanceerd, maar een groot succes was het niet. Toch is het interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren met een veiling van deze Apple Watch-voorloper.

Apple Watch-voorloper WristMac onder de hamer

Het meest opvallende dat we weten van de WristMac, is dat een paar modellen de ruimte in zijn gegaan. In de Space Shuttle was een Macintosh Portable en maakten de astronauten gebruik van dit horloge om herinneringen in te stellen van wanneer ze foto’s van de aarde moesten maken. Dit exemplaar is overigens nooit de aarde afgegaan. De verkoper heeft het horloge zo’n dertig jaar geleden gekocht tijdens een uitverkoop in de Amerikaanse Staat Connecticut. Toen is er minder dan 50 dollar voor betaald. Het is nu de verwachting dat deze voorloper van de Apple Watch ergens tussen de 25.000 en 50.000 dollar moet gaan opleveren.

Daarbij stelt de verkoper dat ze ook eigenlijk niet echt weten wat de WristMac precies gaat opleveren. Deze Apple Watch-voorloper is zo zeldzaam dat er geen goede voorbeelden zijn van andere exemplaren die zijn verkocht. Bovendien is hij dus helemaal nieuw en dat kan dus ook de prijs opdrijven. Tegelijkertijd is het dus geen product dat door Apple zelf is gemaakt. Dus wellicht dat hij daardoor veel minder interessant is voor de gemiddelde verzamelaar.

Draagbare technologie

De WristMac is één van de eerste gadgets die je als een Apple Watch kon gaan dragen. Later zagen we diverse rekenhorloges en andere modellen die wat dingen deden. Een groot publiek werd er nooit mee gevonden. Maar het zijn wel de voorlopers van de smartwatches die we vandaag de dag kennen.