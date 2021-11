Je Apple Watch Series 7 laadt vanaf nu gewoon weer normaal op

Heb je een Apple Watch Series 7 en de laatste tijd last gehad van problemen tijdens het opladen? Dan is goed om zo snel mogelijk de meest recente update, watchOS 8.1.1, te downloaden voor je smartwatch. Apple maakt hiermee namelijk een einde aan een grote irritatie.

De laatste tijd doken er meldingen op van consumenten met een Apple Watch Series 7. Ze lieten weten dat hun smartwatch niet goed oplaadde, wat voor problemen in het dagelijkse gebruik kon zorgen. Het kan zijn dat jij er zelf ook last van gehad hebt of dat je de dans ontsprongen bent, maar Apple komt in ieder geval met een gewenste oplossing.

Download de Apple Watch-update

Gelukkig is Apple helemaal op de hoogte van het probleem. Sterker nog: dat is ook de reden dat er nu een verse update klaarstaat voor eigenaars van de Series 7. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de nieuwste update te downloaden.

Het gaat om een zeer kleine update die niet voor andere Apple Watch-modellen beschikbaar is en die ook niet heel veel anders doet. Naast deze probleemoplossing hoef je dus geen nieuwe functionaliteiten te verwachten. Op het moment van schrijven is de update net uitgerold en nog niet langs beta-testers geweest. In hoeverre we verschil merken bij de Apple Watch Series 7 zal dus nog moeten blijken.

Update installeren

WatchOS-versie 8.1.1 vervangt de 8.1-versie die eerder in oktober uitkwam. Ben je dus van plan om later een Apple Watch Series 7 te kopen, dan is dit waarschijnlijk één van de eerste updates die je binnenhaalt. Versie 8.1 bevatte kleine aanpassingen en kwam overigens ook alleen voor de Series 7 uit, destijds.

Je downloadt en installeert de update direct op je Apple Watch, wanneer de smartwatch verbinding maakt met wifi. Na het openen van de applicatie voor instellingen, ga je naar de algemene instellingen en selecteer je Software-update. Geef het apparaat een paar minuten en je smartwatch is good to go.

Apple