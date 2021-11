Apple Watch mede dankzij Galaxy Watch 4 minder groot succes dan normaal

‘Samsung heeft boven verwachting gepresteerd in het derde kwartaal van 2021’, dat is de conclusie die analisten van Counterpoint Research trekken. Waar de Apple Watch in de periode 10% minder werd verkocht dan vorig jaar, wist Samsung een flinke sprong te maken.

Het grote succes van Samsung heeft alles te maken met de lancering van de Galaxy Watch 4. De smartwatch verscheen op 26 augustus waar de Apple Watch Series 7 tot oktober op zich liet wachten.

Samsung Galaxy Watch 4 doet het goed

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar heeft de Apple Watch 10% minder gepresteerd. De smartwatch werd aanzienlijk minder verscheept, waardoor zijn gigantische voorsprong in de markt kleiner wordt. Waar het bedrijf van CEO Tim Cook eerst Huawei achter zich had, heeft Samsung het afgelopen kwartaal de tweede plek weer heroverd. Dankzij het succes van de Galaxy Watch 4 heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf een marktaandeel van 17%. In het tweede kwartaal van dit jaar was dit nog 4%.

De Samsung Galaxy Watch 4 heeft dus voor een stijging van 13% gezorgd in het kwartaal dat eindigde in september 2021. Indrukwekkend, want de smartwatch verscheen pas op 26 augustus. Dat heeft overigens wel te maken met het stijgende succes van het product an sich. In vergelijking met vorig jaar zijn de algehele verschepingen op het gebied van slimme horloges met 16% gestegen.

Apple Watch Series 7

Ondanks het grote succes van de gehele markt heeft Apple zo’n 10% minder smartwatches verkocht in het derde kwartaal van 2021. Dat lijkt een slechte gang van zaken, maar heeft een verklaarbare reden. Het derde kwartaal duurde van juli tot en met september. Een periode waarin de Apple Watch Series 7 nog niet op de markt verkrijgbaar was. Het nieuwe model werd pas halverwege september aangekondigd en was uiteindelijk vorige maand pas beschikbaar. Dat de Apple Watch in het vierde kwartaal een inhaalslag gaat maken is zo goed als zeker.

Ben je trouwens benieuwd hoe goed de nieuwe Apple Watch Series 7 is? Check via bovenstaande link dan zeker even de review die ik erover schreef!