Apple Watch batterij snel leeg? Zo verleng je de accuduur gemakkelijk!

De Apple Watch is een zeer fijne gadget. Met name wanneer je het wil gaan gebruiken als een motivatie tool om je elke dag te laten bewegen. Toch kent hij een paar nadelen. Eén daarvan is dat de batterij niet heel erg lang mee gaat.

Ikzelf kan de Apple Watch zo’n twee dagen gebruiken, maar aan het einde van de tweede dag krijg ik dan wel de melding dat de batterij bijna op is. Zodoende moet ik hem eigenlijk elke dag opladen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de batterijlevensduur ietwat op te rekken. Deze tips helpen je.

Update je Apple Watch

De eerste tip die we je mee kunnen geven, is een logische. Zorg er voor dat je de Apple Watch voorziet van de laatste update. Daarmee zorg je er voor dat hij op de beste manier werkt. Meestal zorgt de nieuwste update er voor dat hij zo goed mogelijk werkt. Dus elke keer als het mogelijk is, is het handig om het te doen. Wil je automatisch doen? Ga dan naar je iPhone die aan de Watch zit gekoppeld. Zet daar van de Settings de automatische updates aan. Als je hem dan ‘s nachts op de oplader hebt en hij is in de buurt van de iPhone, dan wordt hij voorzien van de nieuwste update en heb je het voordeel.

Voor de modellen met een SIM-kaart: houd je iPhone bij de hand

Wanneer je een Apple Watch met SIM-kaart hebt, dan heb je het voordeel dat je zonder iPhone hem kan gebruiken. Maar wanneer die connectie ontbreekt, dan zul je merken dat hij meer energie verbruikt. Dus als je een tijd met de Watch op pad wil gaan en je bent bang dat hij het niet redt, dan is het verstandig om toch gewoon je iPhone mee te nemen.

Zet polsactivering uit

Het is bij de oudere modellen handig om te zien hoe laat het is door je pols te bewegen en op die manier de Apple Watch te activeren. Wanneer je bijvoorbeeld veel achter een bureau werkt, zul je hier het voordeel van zien. Maar als je een beroep hebt waarbij je veel met je armen doet, dan zul je merken dat de Watch soms aangaat op de momenten dat dat niet nodig is. Gelukkig kun je dit uitzetten. Ook nu ga je dan weer naar de Watch-app op je iPhone. Bij beeldscherm en helderheid schakel je dan de optie activeer bij pols optillen uit. Dan activeer je hem alleen als je aan de crown draait, het beeldscherm aanraakt of de zijknop indrukt.

Beperk je notificaties

Een andere oorzaak van een lege batterij bij de Apple Watch kan te vinden zijn in het vele gebruik. Wanneer jij iemand bent die veel communiceert, dan krijg je waarschijnlijk ook veel notificaties. Bij elk appje, e-mail of melding via social media kun je een bericht krijgen op je Watch. Dan hoef je niet je iPhone te pakken, maar het heeft dus wel een aanslag op je batterij. Wil je het beperken? Ga dan op je iPhone naar de Watch-app en kies Berichtgeving. Daar kun je dan als je naar beneden scrollt kiezen van welke apps je een melding wil krijgen wanneer die meldingen op de iPhone aanstaan. Sommige dingen kun je dan aan laten staan, maar er zullen vast wat apps zijn waarvoor je echt geen bericht op je Watch hoeft te krijgen.

Kies de juiste Watch Face voor de Apple Watch

Eén van de leuke dingen die de Apple Watch biedt, is dat je veel keuzes hebt wanneer het aankomt op de Watch Face die je wil gebruiken. Maar wanneer je er één kiest die constant dingen op de achtergrond doet, dan merk je dat de batterij het wat lastiger hebt. Kies dus voor een face die het rustig houdt.

En dat zijn dus een paar tips die er voor moeten zorgen dat de batterij van de Apple Watch net iets langer meegaat en je dus zonder problemen de voortgang van je lange wandeling kunt vastleggen. Mocht hij toch op zijn? Met deze laders laadt hij sneller op. Heb je hem nog niet? Scoor hem dan hier.