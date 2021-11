Apple verliest hoofd van accu-ontwikkeling aan Volkswagen

Bijna drie jaar geleden haalde Apple een prominente Samsung-medewerker binnen, zodat hij bij de iPhone-maker aan de slag kon gaan als verantwoordelijke voor accu-ontwikkelingen. Nu gebeurt het omgekeerde en zien we dat een ander bedrijf dezelfde medewerker overneemt van het bedrijf uit Cupertino.

De medewerker in kwestie, Soonho Ahn, werkt in het vervolg bij autofabrikant Volkswagen. Dat is een fabrikant die grote plannen heeft voor elektrische auto’s. Dat een batterij-expert daar dus aan de slag gaat, is helemaal niet zo vreemd. Waarschijnlijk gaat Ahn daar werken aan accu’s die geschikt zijn voor dergelijke wagens.

Apple verliest belangrijke accu-expert

Ahn was sinds december 2018 hoofd van alle ontwikkelingen omtrent accu’s bij Apple. Door de komst van deze expert laaide het gerucht op dat het bedrijf intern eigen accu’s wilde ontwikkelen. Het is echter niet helemaal duidelijk waar Ahn precies aan werkte en of dat nou batterijen waren voor smartphones of auto’s.

Er bestaan al maanden – zo niet jaren – geruchten over het idee dat Apple een eigen elektrische auto ontwikkelt. Officieel laat de onderneming hier niets over los. Maar we zien geregeld nieuws voorbijkomen over kopstukken die aangetrokken worden of het bedrijf juist weer verlaten. En dat zijn allemaal mensen met ervaring in de auto-industrie.

Slecht bewaard geheim

Inmiddels lijkt het bestaan van de Apple Car op één van de slechts bewaarde geheimen van de techindustrie. Mocht het bedrijf zo’n elektrische auto aankondigen, dan kijkt niemand daar in elk geval raar van op. De kans is echter groot dat Ahn aan een accu voor deze auto werkte, gezien zijn vertrek naar Volkswagen.

Volkswagen zet namelijk vol in op elektrisch en ook autonoom rijden. Daarmee gaat de fabrikant onder meer de concurrentie aan met Tesla, en waarschijnlijk dus ook Apple. Al deze bedrijven halen medewerkers bij elkaar vandaan om het beste product af te leveren. Tesla en Volkswagen hebben al wel een voorsprong op de iPhone-maker.

Tagesschau