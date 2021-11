Apple TV+ voert grote verandering door bij ‘The Last Thing He Told Me’

Apple TV+ heeft Jennifer Garner gecast voor de nieuwe serie The Last Thing He Told Me. Eerder zou die rol nog voor een andere ster zijn.

The Last Thing He Told Me komt naar Apple TV+. De serie is gebaseerd op de gelijknamige novelle die de nummer 1-positie veroverde op de bestsellerslijst van de New York Times. De serie komt uit een koker van een ouder bekende voor Apple TV+. Dat is namelijk Hello Sunshine, de productiemaatschappij van Reese Witherspoon. Eerder was zij al verantwoordelijk voor The Morning Show.

Julia Roberts niet in The Last Thing He Told Me

Terug naar The Last Thing He Told Me, want daarbij zien we nu een opmerkelijke verandering, meldt het doorgaans goed geïnformeerde Deadline. In de Apple TV+-serie zou eerst Julia Roberts de hoofdrol spelen. Dat gaat echter niet door, aangezien het niet in haar schema pakt. Gelukkig hebben de makers snel door weten te schakelen en is de hoofdrol nu voor Jennifer Garner, die natuurlijk ook geen kleine naam is.

The Last Thing He Told Me gaat over een vrouw die een onverwachte band heeft met haar 16-jarige stiefdochter. Ze gaat opzoek naar de waarheid achter de mysterieuze verdwijning van haar man.

Niet het enige project voor Garner op Apple TV+

Door de komst van Garner naar de nieuwe Apple TV+-serie verandert er ook iets achter de schermen. De actrice zal tevens de rol van uitvoerend producent op zich nemen. Overigens lijkt dit niet de enige klus van Garner voor de streamingdienst te worden. Zij gaat naar alle waarschijnlijkheid ook de hoofdrol spelen in de nieuwe serie My Glory Was I Had Such Friends. Apple TV+ heeft deze titel echter nog niet aangekondigd, maar volgens insiders kan dat niet lang meer duren.

Het is nog onbekend wanneer we The Last Thing He Told Me op de streamingdienst kunnen verwachten.