Apple TV+ deelt eerste teaser trailer van Servant seizoen drie

Servant is alweer toe aan haar derde seizoen. Om alvast in de stemming te komen toont Apple een nieuwe teaser van de serie.

Servant is misschien wel een van de meest onbekende series op Apple TV+. Veel mensen kennen natuurlijk The Morning Show, Ted Lasso, See en Dickinson, maar Servant glipt er wat tussendoor. Toch is de serie nu al toe aan zijn derde seizoen, wat tevens een teken is dat Apple tevreden is over de titel. Ook bij de mensen die de productie hebben gezien valt het in de smaak, want op IMDb weet het een 7,5 te veroveren en op Rotten Tomatoes zelfs een score 85 procent.

Schrikken in de teaser van Servant

Servant gaat over een koppel in diepe rouw na een grote tragedie. Dat trauma zorgt voor problemen in hun huwelijk. Dat biedt tevens de kans voor een mysterieuze kracht om hun huis binnen te dringen.

In het derde seizoen zien we naast de vertrouwde gezichten ook een nieuwe. Natuurlijk keren Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free en Rupert Grint terug in de serie. We zien nu ook voor het eerst Sunita Mani, die eerder al rollen had in Mr. Robot en Glow.

De nieuwe trailer van Servant bindt er geen doekjes om. Al in de eerste secondes weet het al prima een duistere sfeer neer te zetten met de daar bijbehorende gil. Het is dus zeker geen serie die je midden in de nacht alleen in het pikkedonker moet gaan kijken.

Nog even wachten op het derde deel van de serie

We moeten nog wel even wachten op het nieuwe seizoen van Servant. Deze staat gepland voor 21 januari 2022. Zoals je van Apple TV+ gewend bent, komt er wekelijks een nieuwe aflevering uit. Gelukkig kun je tot die tijd gewoon het eerste en tweede seizoen op Apple TV+ kijken.